460 Millionen Euro für neue Hochstraße durch Wetzlar

Vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen rund um die Sperrung der B 49-Hochstraße Ende 2027 hat sich die Stadt für ein Forschungsprojekt des Bundesverkehrsministeriums beworben. Das teilte Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) kürzlich im Bauausschuss mit. "Ziel ist, die Auswirkungen des Umbaus der B 49 zu untersuchen, von der Interimslösung bis zur endgültigen Situation." Konkret gehe es um die Verbesserung der Verkehrssteuerung durch digitale Technik. Das auf drei Jahre angelegte Projekt soll - sofern die Bewerbung angenommen würde - mit verschiedenen Partnern wie den Wetzlarer Verkehrsbetrieben und Hessen Mobil angestoßen werden. "Bisher können unsere Ampeln auf kurzfristige Verkehrsänderungen nicht reagieren", sagte Viertelhausen. Sei zum Beispiel die Abfahrt Mitte der B 49 dicht, führe das fast zwangsläufig zu Staus in der Braunfelser Straße. "Man könnte diesen Stau reduzieren, indem man in der betroffenen Richtung längere Grünphasen schaltet. Dazu sind unsere Anlagen derzeit nicht in der Lage." Auch die Möglichkeiten der Beschleunigung des Busverkehrs seien überschaubar. "Vom Forschungsprojekt erhoffen wir uns Unterstützung durch Fördermittel für Personal und Sachleistungen, damit wir den Verkehr in Wetzlar trotz des Umbaus der B 49 am Laufen halten können."