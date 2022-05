47-jähriger Wetzlarer: "Für eine Lehre ist es nie zu spät!"

Mit Mitte 40 eine Lehre begonnen (v. l.): Michael Weller, Imtiaz Butt und Fertigungsbereichsleiter Kai Lorenz. Foto: Arbeitsagentur

WETZLAR (RED) - Dass es für eine Berufsausbildung nie zu spät ist, hat jetzt Imtiaz Butt bewiesen. Mit 47 Jahren hat der dreifache Familienvater seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker abgeschlossen. "Wenn meine Kinder groß sind und mich fragen, Papa was arbeitest Du, möchte ich stolz sagen können, dass ich Facharbeiter bin und ein Vorbild für sie sein", erläutert der Pakistani seine Motivation. Zudem verdiene er nun deutlich mehr Geld, als in den vergangenen sieben Jahren, in denen er ungelernter Kommissionierer in einem türkischen Gemüse- und Obstgroßhandel gewesen sei.

Lernbereit, pünktlich, ordentlich und genau

Beim Erreichen seines Zieles unterstützt hatte Butt die Wetzlarer Arbeitsagentur. Sie stellt seinen Fall in einer Pressemitteilung exemplarisch vor.

Im Rahmen einer Umschulung wurde Imtiaz Butt beim Berufsfortbildungswerk des DGB in Garbenheim ausgebildet. Die Arbeitsagentur übernahm die Lehrgangs- sowie Fahrtkosten und sicherte den Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld bei Weiterbildung. Die Umschulung dauerte zwei Jahre.

Butt, der nach seiner Ausreise aus Pakistan zunächst sechs Jahre als Bauhelfer in Spanien arbeitete und in Folge der Wirtschaftskrise 2012 nach Deutschland kam, fand unmittelbar nach seiner Gesellenprüfung einen qualifizierten Arbeitsplatz bei der Uwe Weller Feinwerktechnik in Wetzlar. Dort sei er schon nach kurzer Zeit kaum mehr wegzudenken. "Herr Butt zeichnet sich durch eine immense Lernbereitschaft, Pünktlichkeit, Ordnung und Genauigkeit aus. Empfohlen hat ihn uns das Unternehmen, in dem er sein betriebliches Praktikum absolvierte", sagt der "Leiter Operations", Michael Weller. Der neue Mitarbeiter arbeite in der Fertigungskette von hochpräzisen Mechanikteilen, dabei überwache er den Fertigungsprozess. Ins Team habe sich der Wetzlarer völlig problemlos eingefügt.

Für den 180 Mitarbeiter starken Betrieb werde es zunehmend schwieriger, Fachkräfte zu finden. Mit seinen 16 Auszubildenden weise er bereits eine doppelt so hohe Ausbildungsquote auf, wie der Durchschnitt aller Unternehmen im Lahn-Dill-Kreis. Dennoch wolle das Unternehmen die Ausbildung in den kommenden Jahren massiv ausbauen. "Durch Digitalisieren und Automation versuchen wir nach Kräften, gegenzusteuern, aber die menschliche Kompetenz und Präzision lässt sich nicht gänzlich ersetzen", betont Weller.

Weil immer weniger junge Leute nach der Schule eine berufliche Ausbildung anstreben und auch die Demografie für die nächsten Jahre ein weiteres Schrumpfen des Ausbildungspotenzials erwarten lässt, setzen die Arbeitsagenturen zusätzlich verstärkt auf Menschen wie Imtiaz Butt, die sich auch im fortgeschrittenen Alter einer Ausbildung stellen. Nach Angaben von Ralf Fischer, Sprecher der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, habe die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit der Neuauflage des Programms "Zukunftsstarter" insbesondere ungelernte Arbeitnehmer und Arbeitslose im Alter zwischen 25 und 35 Jahren in den Blick genommen, um ihnen mit beraterischer und finanzieller Hilfe zum Berufsabschluss zu verhelfen. Ein beruflicher Abschluss minimiere das Risiko, arbeitslos zu werden beträchtlich und bedeute - auf das restliche Berufsleben gesehen - einen erheblichen Einkommenszuwachs, unterstreicht der Agenturmitarbeiter.