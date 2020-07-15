50 Meter hoher Funkmast wächst bei Garbenheim

So in etwa könnte er aussehen, der neue Funkturm im östlichen Zipfel der Gemeinde Garbenheim. Verbessern soll der den LTE-Empfang im Wetzlarer Stadtteil und vor allem auf der A 45. Symbolfoto: Deutsche Telekom,
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GRÖSSERE NETZSTÖRUNG IM BEREICH STURZKOPF
Zwar keine Funkverbindung dafür aber dennoch
ohne Telefon und Internet sind seit Montag diverse Anschlüsse im Bereich Sturzkopf, Stoppelberger Hohl, Volpoertshäuser Straße sowie Nebenstraßen. Betroffen sind Geschäfte und Arztpraxen genauso wie private Hausanschlüsse.
Laut Telekom wird mit Hochdruck an der
Fehlerermittlung gearbeitet. Nach ersten Messungen gehen die Techniker davon aus, dass die Störung durch einen Wasserschaden entstanden ist. Abschließend sei die Störungsursache noch nicht ermittelt. Auch wann die Störung aufgehoben werde, könne aufgrund der sehr aufwendigen Fehlersuche noch nicht gesagt werden. "Wir bitten die Unannehmlichkeiten der Kunden und Anwohner zu entschuldigen", teilt die Telekom mit. Anwohner hatten sich in der Redaktion gemeldet und beklagt, dass seit Montag Telefon und Internet nicht funktionieren würden.
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