500 Radler für "Menschen für Kinder" in Wetzlar gestartet

WETZLAR - 500 "Menschen für Kinder" versammelten sich am Samstagmorgen in der Wetzlarer Buderus-Arena, um die 100 Kilometer lange Strecke der gleichnamigen Benefiz-Radtour "unter die Räder" zu nehmen. Die Stimmung in der riesigen Halle war bestens, als der Vorsitzende Dieter Greilich den eindrucksvollen Fahrertross willkommen hieß. In diesem Jahr übernahm er auch die Tourmoderation, da Radiomoderator Andreas Hieke nach zwölf Jahren erstmals verhindert war.

Greilich dankte allen Firmen für ihre großzügigen Spenden und den 120 Helfern, ohne deren Engagement eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. "Ein tolles Bild der engagierten Radler der großen "Menschen für Kinder"-Familie, die für die in die Pedale treten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", so Oberbürgermeister Manfred Wagner. "Das ist gelebte Solidarität, die alljährlich große Summen einbringt, um Familien aber auch großen Kliniken unter die Arme zu greifen. Deshalb wünsche ich allen eine gute Fahrt."

Schirmherrin Dagmar Schmidt (MdB/ SPD) schloss sich an: "Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer könnte man eine solche Tour nicht auf die Beine stellen, die so viele Spenden einsammelt." Landrat Wolfgang Schuster machte es kurz und knapp: "500 Leute, die eine sechsstellige Summe erradeln, 100 Kilometer, 1400 Höhenkilometer und 30 Grad im Schatten - ich wünsche Euch viel Spaß und kommt gesund wieder!" Diakon Stefan Zeiger sprach allen seinen Segen zu: "Egal, wie Eure Einstellung zum Glauben ist - dieser Segen soll dafür sensibilisieren, auf Gefahren und gegenseitig aufeinander zu achten, bringt das geschwisterliche Miteinander der großen "Menschen für Kinder"-Familie, verbindet Herz an Herz und bringt den Himmel der Erde ein wenig näher."

Spannung und Vorfreude auf die Fahrt stiegen und Eduard Marquardt von der Spardabank Wetzlar war der Erste, der mit seiner Spende für jubelnden Applaus sorgte. "Wir haben uns gedacht, 5000 Euro sind zu wenig und haben die Summe einfach verdoppelt!" Ein toller Motivationsschub, der für gute Laune und strahlende Gesichter sorgte, als Schmidt, Schuster und Wagner Startfahnen schwenkend die Tour auf den Weg schickten.