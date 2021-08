5053 Euro für die Flutopfer erwirtschaftet

Jürgen Müller (l.) nimmt den symbolischen Scheck aus den Händen von Emre Yildiz entgegen. Dahinter (v.l.): Jonas Mai, Kommandant des Kanonierkorps, Stefan Heiland, Präsident der Fassenachtsfreunde, Emres Schwester Filiz Yildiz und Gijke Vasili vom Tannenhof-Team. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-NAUNHEIM - Alles fing klein an: Emre Yildiz, Betreiber des Bürgerhauses "Tannenhof" in Steindorf, wollte den Menschen helfen, die bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal alles verloren haben. Am Ende stand eine Spende in Höhe von 5053,33 Euro. Sein Team hatte die Idee, die Einnahmen eines ganzen Tages zu spenden. Schnell waren auch die Steindorfer Fassenachtsfreunde mit im Boot und nach vier Tagen Planung und einem Tag Aufbau von Bühnenzelt und Sitzgelegenheiten war es soweit: 250 Gäste erlebten an und im Tannenhof schöne Stunden und wurden von 30 Helfern bedient. Emre Yildiz, Karlheinz Kräuter für den Magistrat der Stadt Wetzlar sowie Jürgen Müller, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes und seine Kollegin Martina Opel, hießen alle willkommen und dankten für die zahlreiche Unterstützung. Für Livemusik sorgten Norbert Schenk und seine Band und das "Musikkorps and friends" des Kanonierkorps der Fassenachtsfreunde. 4210 Euro kamen bei dieser Veranstaltung zusammen. Diese Summe stockten die Fassenachtsfreunde dann noch auf. "Mein Kollege Andreas Bader und ich haben auch ein bisschen gekellnert - es war einfach toll", sagt Martina Opel. "Wir erleben ja täglich so viel Solidarität, aber selber mitmachen ist noch viel besser!" Der DRK-Kreisverband nahm das Geld entgegen und gibt es an den Bundesverband weiter, der es für die Hochwasseropfer verwendet.