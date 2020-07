52-Jähriger seit Mittwoch in Leun verschwunden

Symbolbild. Archivfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Wetzlar/Leun (red). Der 52 Jahre alte Erwin Weber wird seit Mittwoch, 29. Juli, im Parksanatorium in Leun vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war gegen 15 Uhr die Bushaltestelle in Leun.

Bislang fehlt von Weber jede Spur. Sämtliche bisherigen Ermittlungen, zum Beispiel die Suche in der Umgebung, die Abfrage in Krankenhäusern und Befragungen in der Umgebung blieben erfolglos.

Der unter Betreuung stehende und auf Medikamente angewiesene Vermisste ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat sehr kurze braun-grau melierte Haare. Der Gesuchte fällt insbesondere auf, weil er sehr laut redet und wirkt, als sei er betrunken. Wie er zuletzt bekleidet war, ist unklar.

Die Wetzlarer Polizei fragt nun, wer den 52 Jahre alten Erwin Weber nach 15 Uhr am vergangenen Mittwoch gesehen hat und wer Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Telefon 06441-9180. Aber auch jede andere Polizeidienststelle nimmt sie entgegen.