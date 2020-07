543 Kilometer auf zwei Rädern an einem Tag

Hospizleiterin Monika Stumpf (l.), Mitarbeiter und Gäste von Haus Emmaus schickten die fünf Benefiz-Radler mit viel Applaus auf ihre ehrgeizige Tour. Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR. (hpz). Wegen Corona konnten Johannes Hafer, Frank Ottofülling und Robert Christ nicht am legendären Radrennen Trondheim - Oslo teilnehmen. Sie verlegten daraufhin mit ihrem "Projekt 54321" die Strecke kurzerhand nach Mittelhessen.

Das Besondere an den 543 Kilometern auf zwei Rädern an einem Tag: Die passionierten Radler sammelten dabei Spenden für den Erweiterungsbau des Hospizes Haus Emmaus. Dort arbeitet Hafer als Palliativ-Mediziner. Der ehrenamtliche Geschäftsführer Tobias Gottschalk und Leichtathlet Björn Markowski klinkten sich ein, und so schickte Hospizleiterin Monika Stumpf unter dem Applaus der Mitarbeiter und Gäste von Haus Emmaus die fünf Radler am Freitagnachmittag auf den Rundkurs, der insgesamt acht Mal gefahren werden musste.

Was die Sportler besonders motivierte: Bei der Abfahrt waren schon rund 13 000 Euro an Spenden mit dem Vermerk "Projekt 54321", auf dem Konto des Hospiz Mittelhessen eingegangen.