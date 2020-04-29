570 Meter Zaun schützen TuS-Gelände gegen Eindringlinge

570 Meter Zaun werden künftig das Soportgelände des Tus Naunheim gegen Einbrüche, Vandalismus und Kaninchen schützen. Die Arbeiten sind jetzt gestartet (v. r.): Sven Lehne, Andrea Volk, Wendelin Müller, Manfred Wagner, Alfred Sigl, Sascha Ebener und Mike Best. Foto: Steffen Gross
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