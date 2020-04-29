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Mittwoch, 29.04.2020 - 16:58
3 min

570 Meter Zaun schützen TuS-Gelände gegen Eindringlinge

Vandalismus und Kaninchen auf dem Sportgelände auf der Lahninsel sind ein Dauerärgernis für die Verantwortlichen des TuS Nauborn. Zum Schutz erhält das Gelände einen 570 Meter langen Zaun, außerdem werden die Spielfelder saniert.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
570 Meter Zaun werden künftig das Soportgelände des Tus Naunheim gegen Einbrüche, Vandalismus und Kaninchen schützen. Die Arbeiten sind jetzt gestartet (v. r.): Sven Lehne, Andrea Volk, Wendelin Müller, Manfred Wagner, Alfred Sigl, Sascha Ebener und Mike Best. Foto: Steffen Gross

570 Meter Zaun werden künftig das Soportgelände des Tus Naunheim gegen Einbrüche, Vandalismus und Kaninchen schützen. Die Arbeiten sind jetzt gestartet (v. r.): Sven Lehne, Andrea Volk, Wendelin Müller, Manfred Wagner, Alfred Sigl, Sascha Ebener und Mike Best. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Naunheim
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