60 000 Euro haben die "Domretter" schon zusammen

Die Domretter freuen sich über die ersten 60 000 Euro an Spenden für die Sanierung des Wetzlarer Wahrzeichens. 2,2 Millionen Euro werden gebraucht. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Als Domretter haben sich die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar, die katholische Pfarrei "Unsere Liebe Frau" und der Dombauverein zusammengetan. Ihr Ziel ist es die Schäden im Außenbereich des Domes zu restaurieren. Dafür sind Kosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro veranschlagt, die im Wesentlichen von den Kirchen aufzubringen sind.

Der 1490 fertiggestellte gotische Turm mit seinen 51 Meter Höhe ist gefährdet. Wind und Wetter haben die dem Domplatz zugewandten Fassaden an der West- und Südseite angegriffen. Rasch fortschreitende Schäden bedrohen das Wahrzeichen Wetzlars.

An virtuellem Domrundgang wird gerade gearbeitet

Die im Hebst letzten Jahres gestartete Domretteraktion hat jetzt eine erste Bilanz gezogen. Insgesamt 60 000 Euro sind in den ersten acht Monaten für die Sanierung des Domes eingegangen, so Bau- und Finanzkirchmeister Jens-Michael Wolf. Corona-bedingt mussten in diesem Jahr alle geplanten Veranstaltungen der Domretter ausfallen. So waren unter anderem Konzerte im Heidenhof des Domes geplant, deren Erlös in die Sanierung fließen sollten. Turm- und Themenführungen standen eigens auf dem Programm und der sogenannte Bauhüttentreff, bei dem über den aktuellen Stand der Bauabschnitte informiert werden sollte. Auch der Baubeginn selbst habe sich angesichts von Covid 19 um drei Monate verzögert. Ob die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals am 13. September möglich wird, können die Domretter derzeit noch nicht sagen. Sie arbeiten aber an einem virtuellen Domrundgang, um so die Bevölkerung stärker informieren zu können.

Die Domretter freuen sich, dass unter den Einschränkungen dennoch eine stolze Summe von 60 000 Euro zusammen gekommen sind. Um den aktuellen Spendenstand den Wetzlarer Bürgern vor Augen zu führen, haben die Domretter ein Spendenbarometer zwischen Heidenhof und Haupteingang angebracht. "Bei der Erhaltung des Domes brauchen wir die Unterstützung vieler Bürger", so Wolf. Deshalb hat der Trägerkreis einen Anreiz geschaffen. Für eine Spende ab 100 Euro erhält der Spender ein "Domretter"-T-Shirt, ab 500 Euro gibt's ein signiertes Foto des Leica-Fotografen Michael Agel.