60 Jahre immer mittendrin

Diamantene Hochzeit: Günter und Irene Kratkey sind seit sechs Jahrzehnten ein Ehepaar.

WETZLAR-NAUNHEIM - In Naunheim feiern heute Günter und Irene Kratkey, geborene Müller, ihre diamantene Hochzeit. Fußball, Fasching, Chorgesang und natürlich die Familie standen und stehen im Mittelpunkt und halten die beiden fit. Von "Oma Minni" mit ihren 106 Jahren bis zum jüngsten Enkel Carl, der fast 100 Jahre später geboren wurde, umfasst diese noch vier Generationen, die sich ganz nah sind und heute Abend im Gasthaus Landenfeld das Ehejubiläum feiern.

Günter Kratkey ist 1941 in Aussig an der Elbe im Sudetenland geboren und zog 1946 mit seiner Familie nach Bermbach im Oberlahnkreis. 1950 zogen Kratkeys nach Ehringshausen, 1955 folgte der Umzug nach Niedergirmes und seit 1962 lebt der 80-Jährige nun in Naunheim.

"Ich bin 1940 hier geboren, war nie woanders und werde auch nie woanders hingehen", sagt die Jubelbraut. Kennengelernt haben sich die beiden im Gasthaus Schmehl gleich um die Ecke, wo er mit seinen Fußballkameraden zu Gast war. "Da war immer Musik und so kamen wir uns näher", erinnert sich das Paar. Nach der Hochzeit hat das Paar in der Bachstraße gewohnt und ist seit 1966 in der Blasbacher Straße zu Hause.

Günter Kratkey hat 1959 bei Inventa in Sinn seine Lehre als Großhandelskaufmann begonnen und war bis Ende 1976 als Buchhalter dort beschäftigt. Anschließend arbeitete er bis 1989 bei Voko in Gießen im Verkauf und beendete nach zwei Jahren im Reisebüro Gauf in Frankfurt seine berufliche Laufbahn bei der Hausverwaltungsgesellschaft in Frankfurt.

Gattin Irene hat nach der Schule zwei Jahre bei Elektro-Siebert im Haushalt gearbeitet, danach bei Susemichel in Heuchelheim (bis 1960), Phoenix in Naunheim (bis 63) und bei Leitz (bis 65). Dann stellten sich die Kinder ein: Anja wurde 1965 geboren, Jörg folgte 1967 und Lutz erblickte das Licht der Welt 1970. Heute gehören zur Familie auch noch vier Enkel. Als die Kinder alt genug waren, fing sie 1980 bei Janitza an, arbeitete dort bis 1995 und danach bei Krokoschinski bis zur Rente.

Jubilarin hat den

Frauenchor mit gegründet

Nebenbei hatten beide noch ihre Hobbys. Er begann seine aktive Fußballzeit 1950 in Ehringshausen und kam über Rot-Weiß Wetzlar und den VfB Aßlar zum TuS Naunheim, wo er ab 1970 auch im Fasching dabei war. Klar, dass er 2002 auch bei der Gründung der Naunheimer Karnevalsgesellschaft dabei war, in der Gesangsgruppe auf der Bühne stand, auch im Vorstand mitwirkte und heute Ehrenmitglied ist. Irene Kratkey ist nicht nur seit 60 Jahren Mitglied im TuS - sie gehört auch zu den Gründungsmitgliedern des Frauenchores, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert.