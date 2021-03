65-Jähriger Aßlarer verhaftet

Die Wetzlarer Polizei verhaftet im Zusammenhang mit einem versuchten Überfall auf einen Nauborner Markt einen 65-Jährigen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

WETZLAR - Wetzlarer Polizisten nahmen am Montagabend einen 65-Jährigen fest. Der Aßlarer steht im dringenden Tatverdacht für den versuchten Raubüberfall am Samstagabend auf den Penny-Markt in Nauborn verantwortlich zu sein.

Ermittlungen der Wetzlarer Polizei führten auf die Spur des 65-Jährigen. Bei seiner Festnahme führte der Mann eine markante Softairwaffe mit sich, die er bei dem Überfall benutzt hatte. Bereits mehrfach ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Raubdelikte gegen den Mann. Derzeit prüfen die Ermittler, ob er als Tatverdächtiger für weitere Überfälle in Betracht kommt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde er einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Er sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.