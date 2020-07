6600 Euro helfen der Kinderkrebsstiftung

Die beiden Spendenradler Lukas Geil (l.) und Felix Janson waren unterwegs in Süddeutschland. Unter anderem legten sie einen Zwischenstopp auf der Steinernen Brücke in Würzburg ein. Foto: Felix Janson.

Wetzlar/Marburg. Die beiden angehenden Grundschullehrer Felix Janson aus Wetzlar und Lukas Geil aus Marburg waren mit dem Fahrrad unterwegs in Süddeutschland. Die 25-Jährigen sind dabei für den guten Zweck gefahren, denn die Spenden in Höhe von 6600 Euro, die ihre Radtour generiert hat, gehen zu hundert Prozent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung.

Insgesamt sind die Spendenradler statt der ursprünglich geplanten Strecke von 1500 Kilometern sogar 1800 Kilometer gefahren.

Pannen schon an den

ersten beiden Tagen

Auf dieser Reise haben sie einiges erlebt, wie Felix Janson aus Wetzlar dieser Zeitung berichtet: Am ersten Tag der Tour, die vor zwei Wochen in Gießen startete, erreichten die Spendenradler Fulda. Die erste Übernachtung in Eichenzell erlebten Janson und Geil "bei einem gleichaltrigen coolen Typen, den haben wir über die Plattform Warmshowers gefunden", berichtet Janson.

Kurz vor dem zweiten Stopp in Würzburg und einem Treffen mit den Würzburger Kickers musste Janson allerdings erst einmal zum Bikeshop. Die Diagnose für sein Rad: Eine Speiche am Hinterrad ist gebrochen. Die nächste Panne ließ danach nicht lange auf sich warten, schon einen Tag später fuhr der Sportler durch eine Scherbe und hatte einen Platten. "Beides konnte aber schnell behoben werden", erinnert sich Janson. Die Pechsträhne war vorüber, und gemeinsam ging es für die Freunde, die sich im Studium kennengelernt haben, weiter zu den nächsten Stationen ihrer Reise durch den Süden Deutschlands. Täglich verbrachten die Spendenradler etwa sieben Stunden im Sattel. Dabei machten sie viele Zwischenstopps, trafen neben Presseberichterstattern auch Vertreter von Fußballklubs wie Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt, Darmstadt oder Mannheim.

Spendentour weckt auch prominentes Interesse

"Wir haben stets angeregt, mit den angesprochenen Fußballklubs Übergaben von signierten Trikots zu arrangieren", sagt Janson. Die Trikots sollen zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung versteigert werden. Ein weiteres Highlight war für die Lehrer der Besuch des Waldpiratencamps der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Heidelberg.

Auch Prominente sind auf die Spendenradler aus Hessen aufmerksam geworden. In München besuchten Janson und Geil die Bavaria Filmstudios. An einem Filmset trafen sie zwei Schauspieler von "Sturm der Liebe", Sandro Kirtzel und Viola Wedekind. Ein weiteres Highlight war ein Treffen mit Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle. Die se Persönlichkeiten haben die Spendenaktion in den Sozialen Medien verbreitet und unterstützt.

"Die Tage waren voll verplant und sind viel zu schnell verflogen", zieht Janson ein Fazit.