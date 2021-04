6626,30 Euro für das Haus Emmaus

Julia Kohlstadt und Petra Eckhardt (2. und 3. von links) übergeben eine Spende in Höhe von 6627,30 Euro an Carmen Storbakken (links) und Annette Lepper. Foto: Fairplay 4 Horses

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HERBORN - Eine Spende in Höhe von 6627,30 Euro haben Julia Kohlstadt und Petra Eckhardt vom Verein Fairplay 4 Horses an die Hospiz Mittelhessen GmbH übergeben. Der Verein hat sich aufgelöst. Der verbliebene Kassenbestand sollte für einen guten Zweck Verwendung finden.

"Nach fünfzehn Jahren konnten wir unter den zuletzt 140 Mitgliedern keine Nachfolger für den Vorstand finden und haben den Verein zum Jahresende aufgelöst", bedauern die beiden Gründungsmitglieder. Neben überwiegend Voltigierunterricht hatte der Verein mit zwei Schulpferden Reitstunden, Westernreiten und auch ein breitensportlich vielfältiges Angebot mit Falltraining und Ähnlichem im Programm. In der Satzung war festgelegt worden, dass bei Auflösung des Vereins das Vermögen an eine Einrichtung geht, die nichts mit Pferden oder anderen Tieren zu tun hat. Die Mitglieder entschieden sich für das Haus Emmaus, das einen großen Teil seiner Kosten über Spenden finanzieren muss.

"Wir haben für den Erweiterungsbau eine Menge angeschafft und können diese stattliche Spendensumme sehr gut brauchen", freute sich die stellvertretende Pflegedienstleitung Annette Lepper. In dem Neubau sind nun auch die Ausbildung und die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche sowie das Tageshospiz "Lebenszeit" untergebracht, berichtete Trauerbegleiterin Carmen Storbakken. Rund vier Millionen Euro seien in das Projekt investiert worden, das demnächst an den Start gehen soll.