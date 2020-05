700 Muslime beten auf Ikea-Parkplatz in Wetzlar

700 Muslime haben auf dem Parkplatz von Ikea Wetzlar ihr Festtagsgebet abgehalten. Foto: IGMG

Wetzlar. In der Corona-Krise sind kreative Lösungen gefragt: Mit jeweils zwei Metern Sicherheitsabstand wurden am Sonntagvormittag die Gebetsteppiche auf dem Parkplatz von Ikea Wetzlar ausgebreitet. 700 Muslime aus dem gesamten Stadtgebiet kamen dort unter freiem Himmel zu ihrem traditionellen Festtagsgebet nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan zusammen. Veranstalter waren die beiden Moscheevereine DITIB Wetzlar und die Islamische Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG) Wetzlar.

Es habe sei eine spontane Idee gewesen, das Festtagsgebet auf dem Gelände der schwedischen Möbelhauskette abzuhalten, berichtete der IGMG-Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Wetzlarer Ausländerbeirats, Kadir Terzi. Durch die zentrale Lage und Nähe zu den Moscheen in Niedergirmes habe sich der Ikea-Parkplatz dafür mehr als angeboten.

Auch in Nicht-Corona-Zeiten werde zum Festtagsgebet der Platz in den Moscheen regelmäßig knapp, durch die Corona-Auflagen hätte diesmal nur ein Bruchteil der Gläubigen Zugang gehabt, so Terzi. Deshalb habe man sich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Ikea-Marktleiter Detlef Boje habe auf eine erste Anfrage hin vor gut einer Woche sofort zugesagt - unter der Bedingung, dass das städtische Ordnungsamt und die Polizei die Genehmigung erteilen. Auch von dort kam umgehend grünes Licht. Zu den Auflagen gehörte, dass die Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 Metern gewährleistet sind, die Obegrenzenregel von 100 Personen griff auf dem Parkplatz nicht. Die Freude über die schnellen Zusagen war groß bei den Veranstaltern. "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Polizei Wetzlar, dem Ordnungsamt und der Ikea-Marktleitung", so Terzi.

"Wir haben uns auf zwei Meter Abstand zwischen den Gebetsteppichen verständigt, darüber hinaus herrschte Maskenpflicht", berichtete der IGMG-Vorsitzende. Alle 700 Teilnehmer hätten sich an die Regeln gehalten, sie seien glücklich gewesen, ihr Festtagsgebet bei Ikea abhalten zu können. In Hanau musste ein geplantes Gemeinschaftsgebet in einem Stadion nach der Masseninfektion während eines Baptisten-Gottesdienstes abgesagt werden.

Marktleiter muss nach Bitte nicht lange überlegen

Terzi: "Jeder hat seinen eigenen Gebetsteppich mitgebracht." Ordner achteten an den Eingängen darauf, dass das bereitgestellte Händedesinfektionsmittel genutzt wurde und sich alle Teilnehmer mit Namen und Adressen in ausgelegte Listen eintrugen.

Ikea-Standortleiter Detlef Boje musste nicht lange überlegen, als die muslimischen Glaubensgemeinschaften mit ihrer Bitte an ihn herantraten. "Wir wollten unseren muslimischen Nachbarn einen Gefallen tun und sie unterstützen", sagte Boje. Wichtig sei ihm allein gewesen, dass die Veranstaltung im Vorfeld mit der Stadt und der Polizei abgestimmt wird. Die Veranstalter hätten von Beginn an deutlich gemacht, dass Beschwerden auf jeden Fall vermieden werden sollen.

20 000 Quadratmeter Parkplatzfläche konnte Boje den Muslimen zur Verfügung stellen. Rein theoretisch hätten mehr als 1000 Menschen dort unter Einhaltung der Corona-Regeln Platz gefunden. Aber auch mit den 700 Teilnehmern, die es am Ende wurden, macht die Veranstaltung seit Sonntag in den sozialen Netzwerken und Nachrichtenportalen von sich reden.