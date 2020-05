7300 Mangos bringen 22 000 Euro in die Spendenkasse

Die Naunheimerin Irmgard Hedrich (v. l.) holt sich auf dem Domplatz ihre Mangos ab. Und Norbert Ruppik, Fatima Hauschild sowie Barbara Bräuning berichten aus Burkina Faso. Foto: Heidi J. Stiewink

Wetzlar/Braunfels/Gießen (stie). Erneuter Erfolg der Aktion "Tausche Mangos gegen Schule": Nach drei Stunden waren alle Früchte am Wetzlarer Domplatz bereits weg. "In Naunheim gibt's auch keine mehr", erklärte Irmgard Hedrich, Vorsitzende des Kirchenvorstands. "Das ist ja wie ein Wunder, dass trotz Covid-19 die Mangos überhaupt nach Deutschland geliefert wurden. Wir freuen uns schon so sehr. Diese aus Burkina schmecken einfach am besten", strahlte eine Stammkundin am Domplatz und nahm gleich eine ganze Kiste mit. Fatima Hauschildt aus Marburg, in Burkina Faso geboren, war extra angereist, um der Tikato-Gruppe bei der Verteilung zu helfen.

Mango-Fans und die freiwilligen Helfer kamen sich im Gespräch trotz Mundschutz und Abstand näher. Viele wollten wissen, was in diesem Jahr in den Bildungseinrichtungen angedacht ist, die mit dem Erlös des Mango-Verkaufs unterstützt werden. Der Arbeitskreis Tikato und die Kirchengemeinde Naunheim waren mit insgesamt 7300 Mangos Hauptabnehmer der in Böblingen initiierten Aktion. Mit dem Verkaufserlös von etwa 22 000 Euro erhalten 68 Lehrer in dem westafrikanischen Land einen Gehaltszuschuss, können 215 Schultische angeschafft sowie Nahrungsmittel für die Schulkantine wie Mais, Bohnen, Öl, Trockenfisch, Salz und Tomaten gekauft werden.