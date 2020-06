80 000 Faceshields für Ehrenamtliche

Faceshields für Hessen (v. l.): Judith Fröscher und Klaus Nowak von Protection Impuls mit Erich Lindner, Logistiker der Tafeln in Hessen, bei der Übergabe in Wetzlar. (Foto: Kevin Schmitz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Die Corona-Pandemie hat noch immer einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz oder Faceshields – transparente Gesichtsvisiere – ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zur Pflicht geworden. Insbesondere Personen, die ehrenamtlich im sozialen Bereich tätig sind, sind auf einen besonderen Schutz vor dem Covid-19-Erreger angewiesen, denn sie können die gebotenen Abstandsregeln nicht immer einhalten. Das Sozial-Unternehmen Protection Impuls wurde im März 2020 in Frankfurt gegründet und produziert Faceshields. Die Einnahmen aus dem regulären Verkauf der Produkte fließen zum einen zurück in die Forschung und zum anderen zu einem großen Teil in die Unterstützung von Initiativen und Vereinen, die im sozialen Bereich tätig sind.

Nun sollen acht Wochen nach Gründung der Firma 80 000 Faceshields an alle Einrichtungen der Tafel Deutschland sowie an weitere Einrichtungen gespendet werden, die auf Spenden angewiesen sind oder in denen vorwiegend Ehrenamtliche tätig sind. In Wetzlar wurden jetzt insgesamt 2850 Visieren für die Verteilung in Hessen übergeben. Sie werden nun an die lokalen Tafeln verteilt, die zuvor Bedarf angemeldet haben.

40 000 Gesichtsvisiere für soziale Organisationen

40 000 weitere Faceshields stellt Protection Impuls für Organisationen zur Verfügung, die auf Spendenbasis im sozialen Bereich tätig sind oder größtenteils durch ehrenamtliche Mitarbeiter betrieben werden. Diese können sich ab sofort bei Protection Impuls melden. Weitere Informationen unter www.protection-impuls.de.

Protection Impuls verfolgt das Ziel, möglichst viele Menschen zum Schutz vor dem Corona-Virus mit Faceshields auszustatten.