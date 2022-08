80 Kilo schweres Schmuckstück für das Schuldach

Bis es Weihnachten ist, vergeht noch einige Zeit. Die Produktionsschule "Am Abendstern" fertigt aber bereits den Weihnachtsbaum für die Grundschule Naunheim. Foto: Grundschule Naunheim

WETZLAR-NAUNHEIM - Die Produktionsschule "Am Abendstern" hat für die Grundschule Naunheim einen Weihnachtsbaum gefertigt. Die Idee dazu hatte der Hausmeister der Grundschule schon im Winter 2020. Es geht darum, den Kindern, die wegen Corona auf vieles hatten verzichten müssen, etwas Schönes bieten zu können.

Zwar dauert es noch, bis der Baum auch wirklich leuchten wird, ein Standort auf dem Flachdach des Schulgebäudes ist aber schon gefunden.

Metallbauer-Klasse setzt

das Projekt in die Tat um

Für die Ausführung, teilte die Schule mit, sei mit der Produktionsschule "Am Abendstern", einer Außenstelle der Gießener Theodor-Litt-Berufsschule, ein kompetenter und motivierter Partner gefunden worden. Cyrill Alexander Stransky, Lehrer an der Produktionsschule, nahm das Projekt mit seiner Metallbauer-Klasse in Angriff.

Bei der Übergabe des Baums an der Produktionsschule erläuterten die sechs beteiligten Schüler, wie sie das Projekt im Detail ausgeführt haben. Nach der Planung mit Kostenschätzung, Materialbedarf, Erstellung eines Modells und dem Angebot an die Grundschule, ging es an die Schweißarbeiten. Dazu wurde eine passgenaue Schweißschablone gefertigt. Nach den Feinarbeiten - wie Schleifen, Entgraten, Anbringen von Bohrungen und Gewinden - mussten die Teile noch verzinkt werden. Das Ergebnis ist eine 2,70 Meter hohe und gut 80 Kilogramm schwere Metallkonstruktion, die in der Vorweihnachtszeit sicherlich einen Blickfang darstellen wird. Damit das auch wirklich klappt, soll das Aufstellen der Dekoration bereits vor den Sommerferien geübt werden.