A 45 Richtung Dortmund gesperrt: Lkw brennt bei Aßlar aus

Auf der A 45 in Richtung Dortmung ist ein mit Medikamenten beladener Lastwagen ausgebrannt. Die Fahrbahn wird noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt sein. Foto:Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Gegen ein Uhr in der Nacht auf Mittwoch meldeten Verkehrsteilnehmer einen brennenden Laster auf der A 45 zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen in Fahrtrichtung Dortmund. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Fahrer zunächst noch den Brand zu löschen, scheiterte jedoch. Er zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt wird. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen Reifenplatzer verursacht wurde. Der Lastwagen hatte Medikamente geladen.

Bedingt durch die Baustelle gestaltete sich die Anfahrt schwierig, so die Feuerwehr. Sie musste teilweise über die Gegenspur an die Brandstelle heranfahren, wodurch die A 45 in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt werden musste. Erst ab 5.20 Uhr konnte die Vollsperrung in Richtung Hanau aufgehoben werden. Aber wegen der momentan noch laufenden Bergungsarbeiten sind die Fahrstreifen in Richtung Dortmund weiterhin gesperrt. Die Sperrung wird noch bis in den Nachmittag hinein andauern, so die Polizei weiter.

Der Verkehr wird am Wetzlarer Kreuz abgeleitet. Allerdings ist die Umleitungsstrecke über die B 277 in Richtung Ehringshausen bereits überlastet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Dem Schwerlastverkehr wird empfohlen die A 45 in Richtung Dortmund über die A 5, A 3 und A 4 sowie in Richtung Frankfurt über die A 4 und A 3 zu umfahren.

Die Zugmaschine brannte komplett aus, der Auflieger zum Teil, berichtet die Feuerwehr. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer. Vor Ort war die Feuerwehr Wetzlar mit den Stadtteilen Innenstadt, Büblingshausen, Garbenheim, Niedergirmes und Hermannstein. Aus Wetzlar waren 40 Einsatzkräfte vor Ort, aus Aßlar und Werdorf 30.