A45: Vollsperrung dauert mindestens bis zum späten Abend

Auf der A45 in Richtung Dortmund ist ein mit Medikamenten beladener Lastwagen ausgebrannt. Die Fahrbahn wird noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt sein. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Nach einem Lkw-Brand in einer Baustelle auf der A45 in der Nacht zu Mittwoch brauchen Autofahrer starke Nerven. Zunächst war die Autobahn zwischen dem Wetzlarer Kreuz und Ehringshausen in nördlicher Richtung aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt worden. Am Nachmittag stellte sich dann heraus, dass der abgebrannte Laster die Fahrbahn dermaßen beschädigt hatte, dass sie erneuert werden muss. Laut Polizeipressesprecher Guido Rehr sei damit eine Straßenbaufirma beauftragt worden. Er schätzte, dass die Arbeiten frühestens am späten Abend abgeschlossen sein werden. Erst dann könne die Vollsperrung aufgehoben werden.

Der Lkw brannte völlig aus. (Foto: Feuerwehr Aßlar)

Was war passiert: Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch haben Verkehrsteilnehmer einen brennenden Laster auf der A45 zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen in Fahrtrichtung Dortmund gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Fahrer zunächst noch den Brand zu löschen, scheiterte jedoch. Er zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt wird. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen Reifenplatzer verursacht wurde. Der Lastwagen hatte Medikamente geladen.

Bedingt durch die Baustelle gestaltete sich die Anfahrt schwierig, so die Feuerwehr. Sie musste teilweise über die Gegenspur an die Brandstelle heranfahren, wodurch die A45 in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt werden musste. Erst ab 5.20 Uhr konnte die Vollsperrung in Richtung Hanau aufgehoben werden.

Löscharbeiten auf der A45. (Foto: Feuerwehr Aßlar)

Während die Aufräumarbeiten auf den Fahrbahnen in Richtung Dortmund andauerten, stand der Verkehr auf der B277 in Ehringshausen und Aßlar kurz vor dem Kollaps. "In Aßlar werden die Kollegen dazu übergehen, den Verkehr manuell zu regeln", erklärte Polizeipressesprecherin Kerstin Müller. Nadelöhr sei dort eine Baustelle in der Ortsdurchfahrt an der nur eine der beiden Fahrspuren befahrbar ist.

Am späten Nachmittag staute sich der Verkehr in Richtung Dortmund bis zur Anschlussstelle Wetzlar Süd zurück. Zudem waren die Ausweich- und Umleitungsstrecken rund um Wetzlar, Aßlar und Ehringshausen überlastet. Die Polizei riet dazu, die Sperrung weiträumig zu umfahren.

Der ausgebrannte Lkw wird abtransportiert. (Foto: Jörg Fritsch)

Die Zugmaschine brannte komplett aus, der Auflieger zum Teil, berichtet die Feuerwehr. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer. Vor Ort war die Feuerwehr Wetzlar mit den Stadtteilen Innenstadt, Büblingshausen, Garbenheim, Niedergirmes und Hermannstein. Aus Wetzlar waren 40 Einsatzkräfte vor Ort, aus Aßlar und Werdorf 30. Wie die Feuerwehr Aßlar um 12.35 Uhr mittelte, sei zumindest der Einsatz der Feuerwehr mittlerweile beendet.

Kraftstoff und Löschschaum drohen in Dill zu fließen

Die Feuerwehr Aßlar, die um 1.18 Uhr alarmiert worden war und an der Unfallstelle von der zuerst eingetroffenen Feuerwehr Wetzlar übernommen hatte, war laut eigener Aussage bis 9.30 Uhr mit Lösch-, Nachlösch- und Bergungsarbeiten beschäftigt. Ein kritischer Punkt: "Ausgetretener Kraftstoff und ausgebrachter Löschschaum gelangten durch einen Ablauf im Bereich der Talbrücke Bechlingen in den Bechlinger Bach und drohten über diesen in die Dill abzufließen", teilte ein Sprecher der Feuerwehr Aßlar mit.

Da Löschschaum und Kraftstoff in die Dill zu fließen drohten, ergriff die Feuerwehr Aßlar entsprechende Maßnahmen. (Foto: Feuerwehr Aßlar)

Der Ablauf sei daraufhin abgedichtet und eine Ölsperre an der Mündung des Bechlinger Bachs in die Dill installiert worden. Die Flüssigkeiten werden dort aufgefangen und von einem Spezialunternehmen abgepumpt.