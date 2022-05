Ab 1. Juli trägt Wetzlarer "Real" einen neuen Namen

Nachdem die Zukunft des "Real"-Marktes am Hörnsheimer Eck lange unklar war, steht nun fest: Der Markt bleibt Wetzlar erhalten. Ab 1. Juli soll er einen neuen Namen bekommen und die Real GmbH will in den Standort investieren. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Diskussion um die Zukunft des Wetzlarer Real-Marktes gleicht einer Achterbahnfahrt. Erst sollte er schließen. Die anderen Mieter waren schon ausgezogen. Dann ging es doch weiter. Mittlerweile sind Zeitschriftenladen, Paketshop und Bäcker wieder zurück und es steht fest: Der Markt bleibt, bekommt einen neuen Namen und investiert werden soll am Hörnsheimer Eck auch.

In den nächsten drei Jahren soll investiert werden

"Real Wetzlar bleibt... und wird ,Mein Real', heißt es in einer Pressemitteilung der Real GmbH. Darin teilt der Wetzlarer Geschäftsleiter Andreas Mickert mit, dass für den dann einzigen verbliebenen Standort in ganz Hessen nicht nur umfangreiche Modernisierungsinvestitionen beschlossen worden seien, sondern auch das Produktangebot vergrößert werden soll. Der Start in Wetzlar und den bundesweit 63 weiteren Standorten, die ein "Real" bleiben sollen, ist der 1. Juli 2022.

In den nächsten drei Jahren soll Geld in die Modernisierung des Standortes investiert werden und zu "signifikanten Verbesserungen führen und ein modernes Einkaufserlebnis bieten", heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Dazu gehöre auch ein komplett neuer Markenauftritt.

Der Fokus liege auch in Zukunft auf den Frischeabteilungen. Insbesondere das Angebot für Obst und Gemüse, frisch gebackene Backwaren, Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse sowie für Milch- und Molkereiprodukte und Bio-Produkte soll stark ausgebaut werden. "Dazu werden wir die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit unseren lokalen und regionalen Lieferanten noch weiter intensivieren", sagt Mickert. Mit dem Neustart im Juli soll außerdem das eigene Angebot durch das der Rewe Group ergänzt werden.

Der Real-Markt in Wetzlar hat von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 21 Uhr geöffnet.