Ab 2021 kommen die Gelben Tonnen im gesamten Lahn-Dill-Kreis

Was es bereits im benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt, soll ab nächstem Jahr auch im Lahn-Dill-Kreis eingeführt werden: Gelbe Tonnen für den Verpackungsmüll. Die Behältergröße richtet sich nach den Papiertonnen. Foto: Hartmut Bünger
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GELBE SÄCKE IN CORONA-ZEITEN
Nach Angaben der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) führt die aktuelle Schließung von Rathäusern
wegen der Corona-Pandemie auch dazu, dass dort zurzeit keine Gelben Säcke mehr abgeholt werden können. Deshalb dürften Haushalte jetzt auch transparente Säcke nutzen, ihren Verpackungsmüll darin entsorgen und diese zur Abholung an die Straße stellen, sagte AWLD-Leiter Frank Dworaczek. "Diese Säcke werden dann auch entsorgt."
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