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Donnerstag, 09.04.2020 - 16:00
3 min

Ab 2021 kommen die Gelben Tonnen im gesamten Lahn-Dill-Kreis

Jetzt ist es fix: Ab 2021 kommen die Gelben Tonnen im gesamten Lahn-Dill-Kreis. Widersprüche gegen die Einführung sind laut AWLD ausgeräumt. Damit haben die Gelben Säcke ausgedient.

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Was es bereits im benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt, soll ab nächstem Jahr auch im Lahn-Dill-Kreis eingeführt werden: Gelbe Tonnen für den Verpackungsmüll. Die Behältergröße richtet sich nach den Papiertonnen. Foto: Hartmut Bünger

Was es bereits im benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt, soll ab nächstem Jahr auch im Lahn-Dill-Kreis eingeführt werden: Gelbe Tonnen für den Verpackungsmüll. Die Behältergröße richtet sich nach den Papiertonnen. Foto: Hartmut Bünger

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GELBE SÄCKE IN CORONA-ZEITEN

Nach Angaben der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) führt die aktuelle Schließung von Rathäusern wegen der Corona-Pandemie auch dazu, dass dort zurzeit keine Gelben Säcke mehr abgeholt werden können. Deshalb dürften Haushalte jetzt auch transparente Säcke nutzen, ihren Verpackungsmüll darin entsorgen und diese zur Abholung an die Straße stellen, sagte AWLD-Leiter Frank Dworaczek. "Diese Säcke werden dann auch entsorgt."

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Weiterführende Links
Wetzlar bekommt die Gelbe Tonne
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Die Gelbe Tonne könnte im Jahr 2021 in den Lahn-Dill-Kreis kommen und die Gelben Säcke ablösen - diese Nachricht wurde in den On
Kommen 2019 die Gelben Tonnen?
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