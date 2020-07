Ab Montag Bauarbeiten in der Spilburg

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Energie- und Wassergesellschaft Enwag nutzt die Ferienzeit, um in der Charlotte-Bamberg-Straße in der Spilburg Leitungen für Fernwärme zu verlegen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 3. August, und dauern bis zum 31. August. Die Baustelle "wandert" in zwei Abschnitten von jeweils 40 Metern bis zum Kreisverkehr. Während der Arbeiten am Kreisel wird der Verkehr über den Robert-Koch-Weg umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. In der Urlaubszeit sei das Verkehrsaufkommen geringer. So ließen sich die Einschränkungen so gering wie möglich halten, erläuterte Enwag-Projektleiter Florian Schäfer. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit einem für 2021 geplanten Bauvorhaben: die Oberflächensanierung im Bereich der Sportparkstraße. Um Maßnahmen zu bündeln, sollen bei dieser Gelegenheit die Fernwärmeleitungen mitverlegt werden. Die Arbeiten in der Charlotte-Bamberg-Straße sind vorbereitend für dieses Projekt.