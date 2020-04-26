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Sonntag, 26.04.2020 - 20:15
4 min

Ab Montag gilt die Maskenpflicht: pro und contra

Zwang, Pflicht oder Höflichkeit? Unsere Redakteure Tanja Freudenmann und Malte Glotz tauschen Argumente für und gegen die Maskenpflicht aus.

So sieht ein Teil des Teams der Lokalredaktion Wetzlar mit Masken aus ( v.l.): Christian Keller, Manuela Jung, Steffen Gross und Julia Hoffmann. Grafik: Konrad Steinhaus

So sieht ein Teil des Teams der Lokalredaktion Wetzlar mit Masken aus ( v.l.): Christian Keller, Manuela Jung, Steffen Gross und Julia Hoffmann. Grafik: Konrad Steinhaus

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Fotos
So sieht ein Teil des Teams der Lokalredaktion Wetzlar mit Masken aus ( v.l.): Christian Keller, Manuela Jung, Steffen Gross und Julia Hoffmann. Grafik: Konrad Steinhaus

So sieht ein Teil des Teams der Lokalredaktion Wetzlar mit Masken aus ( v.l.): Christian Keller, Manuela Jung, Steffen Gross und Julia Hoffmann. Grafik: Konrad Steinhaus

Tanja Freudenmann.

Tanja Freudenmann.

Malte Glotz.

Malte Glotz.

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