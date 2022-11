Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Abfahrt der A45 am Kreuz Wetzlar-Ost in Fahrtrichtung Dortmund auf die B49 in Fahrtrichtung Limburg ist am Dienstag, 8. November, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Hessen Mobil überprüft dort nach eigenen Angaben ein Überführungsbauwerk der B49. Die Umleitungen seien ausgeschildert. Sie erfolgten über das Wetzlarer Kreuz und die A480.