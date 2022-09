Abbruch der Wetzlarer Feuerwache: Nicht mehr ganz dicht

Jetzt teilen:

Im Dach klaffen Löcher, im Alarmhof stehen Bagger und überall Container, in die unterschiedliche Baustoffe für die Entsorgung einsortiert werden: Die Abbrucharbeiten am Feuerwehr-Hauptstützpunkt in der Ernst-Leitz-Straße schreiten unverkennbar voran. Wie geplant sind die Entkernung der Gebäude und der Ausbau von Schad- und Gefahrstoffen erste Schritte auf dem Weg zu einem neuen Stützpunkt, weswegen die meisten Gebäude auf dem Grundstück zwischen Ernst-Leitz-Straße und Wetzbachstraße auch immer noch stehen. Derweil geht die Vorbereitung des eigentlichen Neubaus weiter. Die Stadt hat unlängst die Gründungsarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Und dabei werden die Dimensionen des 30-Millionen-Projekts deutlich. Der neue Stützpunkt wird auf rund 340 Bohrpfählen ruhen, die bis zu 17 Meter tief in den Boden reichen. pre/Foto: Pascal Reeber