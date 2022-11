Abbruch in Wetzlar: Der Beißer ist tot, lang lebe der Beißer

Auf dem Gelände des Feuerwehr-Hauptstützpunkts in der Ernst-Leitz-Straße hat der Abbruch des Schlauch- und Übungsturms begonnen. (© Pascal Reeber)

- Unter den Augen vieler Schaulustiger hat am Mittwoch der Abbruch des Schlauch- und Übungsturms der Wetzlarer Feuerwehr begonnen. Stück um Stück beißt ein Bagger mit einer großen Zange Teile aus dem Stahlbetonbauwerk. Das gelbe Monstrum qualifiziert sich damit als legitimer Nachfolger von Richard Kiel, dem 2,18 Meter großen US-amerikanischen Schauspieler, der in zwei Titeln der James-Bond-Reihe die Figur "Beißer" verkörperte. "Mit seinem furchterregenden Gebiss konnte er sogar Stahl knacken", schrieb der Tagesspiegel 2014 zum Tode des Amerikaners. So könnte man das auch über den Bagger in der Ernst-Leitz-Straße sagen. Was viele Schaulustige nicht davon abhielt, am Mittwoch zur Baustelle zu strömen. Dort standen sie dann und bekamen den Mund nicht mehr zu. Fast so wie bei James Bond. pre/Foto: Pascal Reeber