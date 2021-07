Abenteuerland Mittelhessen

Andrea NesseldreherFoto: Gert Heiland

SOLMS/WETZLAR - Die Stadtbibliothek und die Phantastische Bibliothek Wetzlar laden unter der Kooperation "Wetzlar liest ... von Anfang an und überall" wieder Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zum Lesesommer ein. Los geht es am Samstag, 10. Juli, um 14 Uhr mit einer Lesung der Solmserin Andrea Nesseldreher. In der Avignon-Anlage (bei Regen Stadtbibliothek) stellt sie ihr neues Buch "Filmreife Ferien an der Lahn" vor. Vorab haben wir die Autorin in Oberndorf besucht.

Ein hübsches Einfamilienhaus am Ortsrand, statt der Klingel ein Metallring zum Anklopfen. Drinnen viele Bilder, alles wirkt gemütlich, vor allem, wie so oft, die Küche. Ein langer Tisch und darauf drei Kinderbücher, alle binnen zwei Jahren geschrieben und erschienen. Reife Leistung.

Geschichten erfinden

für eigene Kinder

Aber wie kommt man dazu, Kinderbücher zu schreiben? Nun, sagt die 48-Jährige, sie habe sich schon als Kind immer Geschichten ausgedacht. Dann war lange Pause. Aber als ihre Jungs dann kamen, sie sind heute sechs und zehn Jahre alte, hat sie für sie kurze Geschichten erfunden. 2018/19 hatte sie das Gefühl, etwas Längeres schreiben zu wollen. Der Zufall half.

Ein Freund lebt auf Amrum, die Familie ist oft dort, er ist Töpfer, schafft nicht nur Teller und Tassen, sondern auch Figuren, sogenannte "Strandschönheiten". Und die erwachen in Andrea Nesseldrehers Buch Nr. 1 nachts zum Leben.

Ein Verlag wurde gesucht und gefunden: Biber & Butzemann gab ihr eine Chance, zumal es über Amrum kein Kinderbuch gab. Es erschien 2020 und gefiel, ein Weiteres zum Mittelrheintal kam hinzu und nun das zu Mittelhessen. Es richtet sich an Grundschüler, nicht der 1. Klasse, eher an die Acht- bis Zwölfjährigen. So wie die Zielgruppe beim Lesesommer in Wetzlar.

Aber Nesseldreher hat auch einen Roman für Erwachsene fertig. Auch er hat seine Geschichte: Eine Freundin heiratete in einem Gutshaus an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Solmserin erlebte das Ambiente und fand, darüber müsste man etwas schreiben. Etwas Kurzes, Lustiges über eine Hochzeit im Gutshaus, das sie später nur der Braut schenken wollte. Eigentlich.

Aus der Kurzgeschichte wurde ein frecher, lustiger Roman um eine unerschrockene junge Frau, die aus der Not heraus eine Hochzeit organisieren muss und dazu ein ganzes Dorf einspannt. Jetzt fehlt nur noch ein Verlag.

Zurück zu den Kinderbüchern. "Wir haben die allermeisten Orte, die im Buch vorkommen, erkundet und kennengelernt", erzählt die Wetzlarer Stadtführerin. Die Bücher erzählen von den Sehenswürdigkeiten einer Region, sind aber keine Reiseführer, auch wenn sie Kontaktdaten zu Ausflugszielen enthalten. Denn: Es ist das Schöne - und das mögen Lesende und Vorleser -, dass man die Orte, die in einem Buch vorkommen, auch in Wirklichkeit besuchen kann.

Demnächst geht es um Frankfurt und den Bodensee

Binnen zwei Jahren drei Kinderbücher und ein Frauenroman, scheint es, dass Andrea Nesseldreher "ihr Ding" gefunden hat. Und sie macht weiter. Im nächsten Kinderbuchabenteuer geht's um Frankfurt und "im Sommerurlaub fahren wir an den Bodensee", stellt die sympathische Frau fest und lacht.

Doch nun erst einmal die Lesung aus dem neuen Werk. Worum geht es? Der erste Urlaub ohne Eltern: Die Geschwister Lilly und Nikolas aus Berlin fahren zur Jugendfreizeit nach Hessen. Mit Freunden erkunden sie per Rad und Kanu das Lahntal zwischen Marburg und Runkel. In Wetzlar treffen sie Goethe, fahren zur Grube Fortuna, zum Weilburger Schiffstunnel, ins Outdoor-Zentrum in Greifenstein. Unterwegs lernen sie eine junge Sängerin kennen, ein Youtube-Star, der seinen ersten Film dreht, geheim, im Braunfelser Schloss. Und die Geschwister sind dabei.

Wer bei der Lesung dabei sein will, sollte sich schriftlich anmelden. Formulare liegen in den Bibliotheken oder können unter stadtbibliothek @wetzlar.de und mail@ phantastik.eu angefordert werden.