Aber bitte mit Goethe im Café Leitz

Berthold Felkl und Katja von Schoeler rezitierten Goethes Natur-Aphorismen. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - Bei Kaffee und Kuchen im Café Leitz feierte die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft den 273. Geburtstag von Goethe. Doch es wäre nicht die Goethe-Gesellschaft, wenn man sich nicht etwas Besonderes hätte einfallen lassen. So inszenierte der Wetzlarer Regisseur Oliver Meyer-Ellendt eine kleine Lesung mit Natur-Aphorismen von Goethe, welche dieser 45 Jahre nach deren Entstehung noch einmal kommentierte. Die von Stadtführungen bekannten Schauspieler Katja von Schoeler und Berthold Felkl lasen die Aphorismen und Kommentare vor.

Goethes Aphorismen

sind voller Pathos

Im Nachlass von Anna Amalia wurde das Fragment von Goethe mit Aphorismen zur Natur gefunden. Die Texte sind um 1781 entstanden und zeigen einen Stil von Goethe, der im Pantheismus verwurzelt ist, was bedeutet, dass sich Natur, Religion und Gott in allen Dingen der Natur widerspiegeln.

Ebenso getragen und voller Pathos sind Goethes Aphorismen, die Katja von Schoeler sehr schön vortrug. Die Aphorismen waren für eine Vereinszeitschrift von Anna Amalias Musenrunde gedacht. Darin ging es hauptsächlich um Unterhaltung, Fröhlichkeit und Ergötzung. Entsprechend pathetisch klingen die Aphorismen heute: "Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen - unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie, was war, kommt nicht wieder - Alles ist neu und doch immer das Alte", so rezitierte Katja von Schoeler und Berthold Felkl ergänzte Goethes Kommentar: "Jener Aufsatz ist mir vor Kurzem aus der brieflichen Verlassenschaft der ewig verehrten Herzogin Anna Amalia mitgeteilt worden; er ist von einer wohlbekannten Hand geschrieben, deren ich mich in den 80er-Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte. Dass ich diese Betrachtungen verfasst, kann ich mich faktisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen den Vorstellungen überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte."

DIE SCHAUSPIELER Berthold Felkl wirkte vielfach bei den Wetzlarer Stadtführungen als Kellerwirt Kilian mit und spielte auch Goethe in der Produktion "Farbenwesen" aus dem Jahr 2008. Katja von Schoeler spielte in Stadtführungen Goethes Mutter und war als Frau von Pape während des Hessentages zu sehen. Beide sind Mitglieder des Wetzlarer StattTheaters.

Das kurze Fragment eignete sich hervorragend, um bei Kaffee und Kuchen unterhalten zu werden. Ungefähr 60 Mitglieder der Goethe-Gesellschaft waren anwesend. Sie stimmten sich mit den Aphorismen auf die Outdoor-Ausstellung "Goethe, der Umweltpoet" von Michael Agel im Leitz-Park ein, welche die meisten im Anschluss besuchten.

Der Wetzlarer Fotograf Michael Agel erklärte kurz, wie er die Ausstellung konzipiert hat. So hat er sich zu den Natur-Zitaten von Goethe Motive ausgedacht und diese fotografisch umgesetzt.