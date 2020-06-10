Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Mittwoch, 10.06.2020 - 19:30
3 min

Abriss des Lahnhofs in Wetzlar startet

Bei der Eröffnung 1988 nannte man ihn "Ladenstadt der Superlative", zuletzt stand der Lahnhof nur noch für Tristesse. Nun haben die Abrissarbeiten in der Bahnhofstraße begonnen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Auftakt mit Vorschlaghammer. Die Abrissarbeiten für den Lahnhof haben begonnen (v. l.): Björn Hennemann, Sebastian Bonrath und Gerhard Helm (alle Helm-Gruppe) mit Oberbürgermeister Manfred Wagner und Bürgermeister Andreas Viertelhausen. Foto: Steffen Gross

Auftakt mit Vorschlaghammer. Die Abrissarbeiten für den Lahnhof haben begonnen (v. l.): Björn Hennemann, Sebastian Bonrath und Gerhard Helm (alle Helm-Gruppe) mit Oberbürgermeister Manfred Wagner und Bürgermeister Andreas Viertelhausen. Foto: Steffen Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREcMFOHLJqyVTEyplOZLJuhnT9zplOmnJ5xVTqyrfBxnTk0YvORMKVtDJWlnKAmVTEypvOgMJulVTSfplNmZPOXLJulMFOuoUEyovOSnJ5eLKIzp3Oup3AuM2HtLJ4tMTIlVRWunT5bo2MmqUWuj59yVTymqPOgnKDtMTyyp2IlVSqiL2uyVT9zMzy6nJIfoPOaMKA0LKW0MKDhVRS1MvOxMJ0traIlVRkunT4tM3WyoacyozEyovOUpaIhMUA0j7kwnlO3nJkfVTEcMFOVMJkgYHqlqKOjMFOuoUZtFJ52MKA0o3VtDJ5zLJ5aVQVjZwRtoJy0VTEyoFOPLKHtqz9hVUAyL2umVSqinT5bj6E1p2IlovO1ozDtMJyhMJ0tHTSln2uuqKZtLzIanJ5hMJ4hVRqypzIwnT5yqPO3nKWxVT1cqPO2nJIlVTWcplOzj7khMvOXLJulMJ4tDzS1rzIcqP4tDJ5mL2ufnJKQa2IhMPO3nKWxVTEcMFOPLJuhnT9zp3ElLpBsMFOynJ4tn29gpTkyqUDtozI1MKZtE2ImnJAbqPO6MJyaMJ4hVRkuMlOxnJHtJzSboPOxMKVtDzI3o2uhMKVtnJ0tHKIupaEcMKVtraIfMKE6qPOvMJxtZmNfVUqypzEyovOyplOcovOnqJg1ozM0VQRjZQNtp2IcovNgVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMJ0tLzIhLJAbLzSlqTIhVR1iMUImVQZhZP4=
VxEcMFOZLJEyoaA0LJE0VTEypvOGqKOypzkuqTy2MFVtqJ5xVPWSnJ5eLKIzp3Mypzqhj7kaMJ4tnJ4tZwVtEzSwnTqyp2Abj6EzqTIhVTS1MvN1ZQNjVSS1LJElLKEgMKEypz4vVUq1pzEyovOcovOynJ5ypvOaLJ56p2IcqTyaMJ4tJzIcqUIhM3AuoacynJqyVTWyq29lLzIhYPOuoUZtLJ0tZF4tETI6MJ1vMKVtZGx4BPOxMKVtGTSbozuiMvOypfB2MzMhMKDtq3IlMTHhVREiL2ttp28tpzywnUEcMlOaMKeQiT5xMKDtnTS0VTEcMFNvp3IjMKWfLKEcqzHvVRyxMJHtqz9hVTEypvOmqTIlozoQgaWgnJqyovOZLJEyoaOup3AuM2HtqJ50MKVtE2kup2GQcTAbMKWhYPOxnJHtMTIhVR5uL2uvLKWhVTyhVRqcMpBsMJ4tF29hn3IlpzIhrvOgLJAbMJ4tp29foUEyYPOuoTkyozMuoTkmVTyhVTEyovOzpfB8nTIhVQxjMKVtFzSbpzIhYvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4traqynFORMJguMTIhVT1uL2u0MFOxMKVtGTSbozuiMvOynTIlVUqyM2IhVTIeoTS0LJ50MJ4tGTIypaA0LJ5xplO1ozDtEJyaMJ50j7kgMKW3MJAbp2IfovO2o24tp2ywnPOlMJEyov4=
EJyhMFO6qJqcM2HtGTSxMJ56MJyfMFN8LaVtYm51oaEypvOUoTSmMZBxL2uypz4=
ETIlVRkunT5bo2Ltq2SlVTIcovOYnJ5xVUAynJ5ypvOnMJy0YvOWoz5ypzuuoTVtqz9hVT51pvOmnJIvMJ4tGJ9hLKEyovOPLKI6MJy0VUq1pzEyVTEypvOGqTSboUWunT1yozWuqFOhLJAbVTIcozIgVRIhqUq1pzLtMTImVREupz1mqZBxMUEypvOGqTSxqUOfLJ5ypzYQiUWiplOYpzyyM2IlVTuiL2uaMKciM2IhYPNlZPOAnJkfnJ9hMJ4tEP1ALKWeVTgip3EyqTHtMTIlVR5yqJWuqF4tETyyVUAynJ5ypacynKDtqzIlLJ50q29lqTkcL2uyVRSxn2S1Mv1UpaIjpTHtp2I0raEyVTS1MvOynJ5yovOPpzShL2uyoz1crPOuqKZtEzSwnTqyp2Abj6EzqTIhYPORnJIhp3EfMJymqTIlovjtE2SmqUWioz9gnJHfVSWyMz9loJuuqKZfVSWynKAyLfB8pz8fVSAjLKWeLKAmMFO1ozDtMJyhMJ4tZGNjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yovOGL2uuMTHgGJSln3DfVTEyovOgLJ4tnTI1qTHtLJkmVRShn2IlYH1cMKEypvOvMKcynJAbozIhVUsQiUWxMF4=
Iz9hVTSfoTEyoFO3LKVtraIfMKE6qPOhnJAbqPOgMJulVUMcMJjtj7kvpzyaYvOSnJ4tqZB8pzgcp2AbMKVtFJ1vnKAmVUIhMPOynJ5yVRMcoTyuoTHtMTIlVR9lnJ9hVRIlo3Ecnl1TLJAbM2ImL2wQcTM0MFO3LKWyovOxnJHtoTI0raEyovOAnJI0MKVfVTEcMFOSozEyVR1unFOyozEaj7kfqTyaVTS1p2qyrz9aMJ4tp2yhMP4tFJ56q2ymL2uyovOmnJ5xVRIfMJg0pz9coaA0LJkfLKEco24tqJ5xVRuynKc1ozqyovOyoaEzMKWhqPjtLJVtn29goJIhMTIhVR1ioaEuMlOmnJ5xVTSvM2Ibj6EhM3EyVREyL2gyovO1ozDtEJyhLzS1qTIhVTShVTEypvOFMJybMFjtMKWeoZBxpaEyVRWdj7MlovOVMJ5hMJ1uoz4fVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEypvOVMJkgYIATYHWuqFOUoJWVYvOBo2AbVTI0q2SmVUAwnT5yoTkypvOgnKDtMTIgVRSvpzymplO3LKWyovO6qFOKo2AbMJ5vMJqcoz4traqynFOdqJ5aMFOAj6EhozIlYPOxnJHtLJ0tnTIfoTywnUEyovOHLJptMJyhMFOvMKElj6EwnUEfnJAbMFOFMJybMFOxMKVtH2AbLKIzMJ5mqTIlp2AbMJyvMJ4toJy0VSOzoTSmqTIlp3EynJ5yovOynJ5aMKqipzMyovObLJWyov4tE2IaMJ4tp2yyVUq1pzEyVRShrzIcM2HtMKWmqTS0qTI0YvORpzIcVTWcplO2nJIlVR1iozS0MFOeLJkeqJkcMKW0VRuyoz5yoJShovOzj7klVTEyovOOLaWcp3ZfVTSfoTHtGJS0MKWcLJkcMJ4topB8p3AyovOmqUWyozptqz9hMJyhLJ5xMKVtM2I0pzIhoaDtq2IlMTIhYvOOoaAwnTkcMpBsMJ5xVUAioTjtMTyyVRMfj6EwnTHtLJkmVSOupzgjoTS0rvOzj7klVUW1ozDtZGVjVRS1qT9mVTuypzqypzywnUEyqPO3MKWxMJ4hVREuplOmMJxtqz9lj7kvMKWaMJuyozDtoz90q2IhMTyaYPO3MJyfVSA0MJkfMzmQcTAbMJ4tMfB8pvOxLKZtGJ9xqKZtZl4jVUIhMPOuqJAbVUsQcTulMJ5xVTEyplOPLKImVUMiovOJo2kep2uiL2umL2u1oTHfVRWiLKWxnJ5aYHuuqKZtqJ5xVSOupzgbLKImVTygVRElMJyyL2ftraqcp2AbMJ4tDzSbozuiMaA0pzUQa2HfVRqfo2Ifp3ElLpBsMFO1ozDtEJE1LKWxYHgunKAypv1GqUWuj59yVTMynTkyov4=
FJ52MKA0o3VtE2IlnTSlMPOVMJkgVUWyL2uhMKDtoJy0VTEyoFOPLKIvMJqcoz4tLKIzVTEyoFOZLJuhnT9zYHSlMJSfVTygVTIlp3EyovOEqJSlqTSfVQVjZwRhVREcMFOPLKIaMJ5ynT1cM3IhMlOmo2kfVUAjj6E0MKA0MJ5mVTyhVUc3MJxtGJ9hLKEyovO2o3WfnJIaMJ4hVRqypTkuoaDtp2yhMPOcovO6q2IcVRWuqJSvp2Abozy0qTIhVTyhp2qyp2SgqPOmMJAbplOKo2uhnZBxqKAypvOgnKDtZwVjVSqinT51ozqyovO1ozDtMJyhVSOupzgbLKImVT1cqPN1AGNtH3EyoTkjoZBxqUcyovOzj7klVTEcMFOPMKqinT5ypv4tFTIlLKImp3EyL2uyozDtp2yhMPOxLJWynFOxnJHtEJ50q8B8pzMyVToQiUVtMUWynFOgLKWeLJ50MFOUMJYQcUIxMFNgVTcyVUAcMJWyovOUMKAwnT9mp2HtpTk1plOGLKE0MJkxLJAbVP0tMJ50oTShMlOxMKZtGTSboaIzMKWmVTygVSA0nJjtMTIlVTWyn2ShoaEyovOYj7MfozIlVRglLJ5bj6E1p2IlYvOAnKDtnJuhMJ4tp29foPOaMKA0LKW0MKDtq2IlMTIhYt==
GJy0VTEyovOxpzIcVPWYpzShnZBxqKAypz4vVTSgVRkunT51MzIlVTqynUDtMKZtoT9m
DJ5mL2ufnJKQa2IhMPjtqz9lLKImp2ywnUEfnJAbVT5uL2ttraqynFOXLJulMJ4tDzS1rzIcqPjtq2yfoPOxnJHtH3EuMUDtI2I0rzkupvOxnJHtE2ImqTSfqUIhMlOxMKVtGTSboaIzMKWjpz9gMJ5uMTHtqJ5xVTEyplOmnJAbVUc1oFOToUImplQQgzMzozIhMTIhVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tHTkuqUcyplOcovOOozqlnJMzVT5ynT1yovjtMKWeoZBxpaEyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVUIhMPOPLKIxMKcypz5yoaDtDJ5xpzIuplOJnJIlqTIfnTS1p2IhVPuTIlxhVREcMFOJo3WaLJWyovOxLJoQiUVtoJSwnUDtMTIlVSWunT1yoaOfLJ4tDzSbozuiMaA0pzUQa2HfVTEypvOuqJLtMTSmVRyhozIhp3EuMUEyoaE3nJAeoUIhM3Aeo256MKO0VPuWH0IYXFOgnKDtqzyyoPOPj7klM2IlLzI0MJyfnJq1ozptraIlj7kwn2qynUDh
FTyhqTIlVTEyovNvF3WuozwQcUImMKWhVvOmnJ5xVTyhVRSvp2Abozy0qPO6q2IcVTEuoz4tMUWynFOdMKqynJkmVToQiT5zM2ImL2uip3AcM2HtE2Ivj6E1MTHtqz9lM2ImMJuyov4tGzIvMJ4tqUWuMTy0nJ9hMJkfMJ4tI29boaIhM3A0rKOyovOej7MhozIhVTEipaDtYFOdMFOhLJAbVRWyMTSlMvNgVTS1L2ttozI1MFOKo2uhMz9loJIhVUqcMFOKo2uhM2IgMJyhp2AbLJM0MJ4fVTSfqTIlp2qypzIwnUEyplOKo2uhMJ4to2EypvOPo2SlMTyhMl1Vo3ImMF1Yo256MKO0MFO6qJ0tJaIaMFOeo21gMJ4h
G2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1uozMlMJDtI2SaozIlVPuGHRDcVUAcMJu0VTyhVTEyoFOGqTSlqPOxMKVtDJWlnKAmLKWvMJy0MJ4tYFOaMKWuMTHtLKIwnPOcovOQo3WiozRgJzIcqTIhVP0tMJyhVUqcL2u0nJqyplOGnJqhLJjfVTEup3ZtMKZtLJ4trzIhqUWuoTIlVSA0MJkfMFOcovOxMKVtH3EuMUDtq2IcqTIlVUMipzShM2IbqP4=
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben