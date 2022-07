Abschied von Goetheschule Wetzlar: Urteil lautet "Großartig"

Carsten Scherließ hat Ende Januar die Goetheschule, Hessens größte gymnasiale Oberstufe, verlassen. Der gebürtige Frankfurter hatte im September 2014 die Leitung der Goetheschule in schwierigen Zeiten übernommen. Schülerzahlen waren zuvor stetig zurückgegangen. Bei Scherließ' Amtsantritt waren es gerade noch rund 640. Danach ist die Trendwende geschafft worden. Inzwischen zählt die Goetheschule wieder rund 1000 SchülerEine nicht minder große Herausforderung stellte der Neubau der Goetheschule an der Frankfurter Straße dar. Auch der ist gemeistert worden - "im gemeinsamen Miteinander", wie Scherließ immer wieder wieder betont.

"Nach großartigen acht Jahren" übernahm er am 1. Februar eine neue Aufgabe. Leitender Direktor im Präsidium der Hessischen Lehrkräfteakademie ist er nun. Damit folgte er seinem Grundsatz, dass ein Schulleiter - ähnlich wie im angelsächsischen Raum - in der Regel nicht länger als acht Jahre an einem Ort tätig sein sollte. Bevor er 2014 nach Wetzlar ging, hatte er 17 Jahre lang an der Liebigschule in Gießen gearbeitet und war dort sieben Jahre Schulleiter.

Seit Scherließ' Weggang hat die stellvertretende Schulleiterin Annette Kerkemeyer die Geschäfte an der Goetheschule übernommen.