Abschiednehmen auf Distanz

Nie unterlag das Abschiednehmen so strengen Regelungen wie in Coronazeiten. Was bleibt sind Blumen und Kerzen. Foto: Manuela Jung
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ERLÄUTERUNG DES LANDES HESSEN
Weil es unter Trauernden einige Verwirrung gab, was genau das Kontaktverbot für
Trauerfeiern und Bestattungen bedeutet, weist das Land Hessen darauf hin, dass diese weiterhin möglich sind. Das Innenministerium hat die für das Friedhofswesen zuständigen Städte und Gemeinden darauf hingewiesen, dass Angehörige auch weiterhin die Möglichkeit bekommen sollen, von Verstorbenen würdevoll Abschied nehmen zu können. Die Vorgaben des Robert-Koch Institutes müssen jedoch beachtet werden.
So soll beispielsweise in Trauerhallen, so diese geöffnet sind, sichergestellt sein, dass zwischen den Trauernden der
Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Zudem können Trauerfeiern auch unter freiem Himmel auf dem Friedhof abgehalten werden. Die Entscheidung, ob eine Bestattung im Kreise der Angehörigen vor Ort stattfinden kann, liegt bei den Kommunen.
Die Frist für
Urnenbestattungen verlängert das Land: Üblicherweise müssen Urnen binnen neun Wochen bestattet werden. Städte und Gemeinden können Urnenbestattungen nun zu einem späteren Zeitpunkt als gesetzlich vorgeschrieben durchführen - auch hier liegt die Entscheidung bei ihnen.
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