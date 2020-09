Abstimmung zum Parkhaus: "Generalprobe" mit (fast) 100 Prozent

Nach der Offenlage des Bebauungsplans Parkhaus Goethestraße sind 91 Stellungnahmen von 70 Bürgern eingegangen. Für die Abwägungen wurden sie von der Bauverwaltung in sechs große Blöcke gegliedert.

Unter Abschnitt 1 finden sich Stellungnahmen zum Leitbild autogerechte/autofreie Stadt.

In den Abschnitt 2 und 3 geht es um den Bedarf an zusätzlichen Stellplätzen und damit um den Bedarf für das Parkhaus sowie um mögliche Alternativen. Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) kommentierte dazu, dass es richtig sein mag, dass es ab den Abendstunden freie private Parkplätze gibt, jedoch habe die Stadt keinen Zugriff darauf. Auch löse das nicht die Probleme des Park-und-Such-Verkehrs.

Die Erschließung und die verkehrlichen Auswirkungen des Parkhauses sind Themen in Abschnitt 4. Dazu der Bürgermeister: "Das Parkhaus erzeugt keinen Verkehr, es lenkt den vorhandenen Verkehr." Ein Ziel sei, die Aufenthalts- und Lebensqualität in der oberen Altstadt zu verbessern.

In Abschnitt 5 sind Stellungnahmen zum Immissionsschutz zusammengefasst. Viertelhausen erklärte dazu, dass es durch das Parkhaus zu keinen zusätzlichen Belastungen für die Kinder der katholischen Dom-Kita (Goethestraße) kommen werde. Weil sich Parkhausein- und -ausfahrt etwas höher in der Straße befinden und der Verkehr gar nicht an der Dom-Kita vorbeifahren werde, werde sich die Situation stattdessen verbessern.

Titel von Abschnitt 6 ist die Denkmalpflege. Falsch sei die Behauptung, es handele sich um die letzte unbebaute mittelalterliche Wiese, erklärte Viertelhausen. Er verwies auf Fundamente eines großen, mehrgeschossigen Gebäudes und eines Brennofens, die von den Archäologen gefunden wurden. Für 19. November, 18.30 Uhr, kündigte er einen zweiten, diesmal öffentlichen Präsentationstermin der archäologischen Funde an - mit Bildern und Exponaten "zum Anfassen". Der Ort ist noch offen.