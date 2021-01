Abwasserverband Wetzlar droht ein blauer Brief

In welchem Zustand sind die Kanäle? Das müssen die Kommunen regelmäßig per Videobefahrung prüfen. Denn es soll kein Abwasser irgendwo versickern. Der Abwasserverband Wetzlar kommt bei den Kontrollen nur sehr schleppend voran, kritisiert nun auch das Regierungspräsidium. Der Kanalratte im Rohr unter der Siechhofstraße in Niedergirmes wird es egal sein. Foto: Abwasserverband Wetzlar