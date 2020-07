Abwechslungsreiche Reise durch den Jazz

Sigrun Bepler und Burkhard Mayer gestalteten ein Konzert, das hauptsächlich den Horizont an Jazz-Klassikern erweiterte, aber auch Rock und Gospel zu bieten hatte.. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR. Das Jazz-Duo Sigrun Bepler und Burkhard Mayer ist in der heimischen Szene bekannt. So war es am Freitagabend ein routinierter aber keineswegs langweiliger Abend, den die beiden im Wetzlarer Franzis boten. Mit Songs aus dem "Great American Songbook", Eigenkompositionen und Gospel wussten sie das Publikum zu begeistern.

Sigrun Bepler glänzte mit ihrer voluminösen, klaren Stimme und Burkhard Mayer überzeugte mit akzentuierten Gitarren-Soli, die sehr prägnant waren.

Zunächst spielten Bepler und Mayer hauptsächlich Songs aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Los ging es mit "Comes Love" aus dem Jahr 1938, das von Ella Fitzgerald und Louis Arm-strong wohl am erfolgreichsten interpretiert wurde. Sinnlich und mit sicherem Stilgefühl orientierten sich Bepler und Mayer an dem Klassiker. "Invitation", ein durch John Coltrane bekannt gewordener Song, folgte in leicht melancholischer Interpretation. Mit "Dat Dere", ein Song von Oscar Brown Jr., der von Rickie Lee Jones gesungen wurde, folgte sowohl vom Gesang als auch durch Mayers Gitarrenspiel ein erster Höhepunkt. Beplers Stimme bestach einerseits durch ihre Tiefe und durch saubere Intonation in den Höhen.

Im zweiten Teil des Konzerts wurde dies bei dem Gospel-Klassiker "Brother, where are you?" von Oscar Brown Jr. mehr als deutlich. Was Sigrun Bepler hier stimmlich zeigte, war einfach ergreifend. Dem Publikum gefiel dieser Song ebenfalls besonders.

Weniger ist bei den Interpretationen von Jazz-Songs oft mehr. Dies zeigte Burkhard Mayer auf der E-Gitarre. Mit einer Reduktion der gespielten Töne sorgte er für Prägnanz. Ein weiterer Höhepunkt im ersten Teil war "Peace is for everyone", geschrieben von Horace Silver, bekannt geworden durch die Interpretation von Norah Jones. Die leicht melancholisch, sinnlichen Note des Songs wurde bewusst beibehalten.

Und, es gab auch einen Ausflug in das Rock-Genre mit der Eigenkomposition "If your love will grow". Hier zeigte Burkhard Meyer bereits ein facettenreiches Spiel, was er im zweiten Teil mit dem Song "Pride and Joy" von Stevie Ray Vaughan noch einmal übertraf. Die beiden gelungenen Rock-Songs bereicherten das Programm und sorgten für spannungsgeladene Abwechslung.

Erwähnenswert waren noch "Do I move you" von Nina Simone und der Swing-Klassiker "All or nothing at all", einst von Frank Sinatra gesungen, spielerisch leicht von Bepler und Mayer umgesetzt.

Keine Frage, die Jazz-Klassiker sind das Genre, in denen sich die beiden wohlfühlen, aber die Ausflüge in die Genres Rock und Gospel waren mehr als gelungen.