Abzocke an der Haustür: Vorsicht vor falschen Saubermännern!

Wetzlar (taf). Betrügerischer Verputzertrupps, die an der Haustür klingeln, Gebäudereiniger, die blitzblanke Terrassen, Mauern und Fassaden versprechen und überteuerte Preise bei Barzahlung verlangen. Fälle wie diese landen immer wieder bei der Verbraucherberatung Wetzlar. Diese rät zur Vorsicht.

Um 6000 Euro sieht sich aktuell ein Wetzlarer geprellt, der durch einen zunächst seriös wirkenden Flyer einer Stein- und Gebäudereinigungsfirma, der unter anderem auch dieser Zeitung beilag, aufmerksam wurde. Der Wetzlarer, der seinen Namen nicht genannt haben will, wollte seinen 200 Quadratmeter großen Hof reinigen lassen. Mitarbeiter der Firma seien bei ihm vorbeigekommen, ein Mitarbeiter habe mit dem Dampfstrahler losgelegt. Die verlangten 6000 Euro in bar bezahlte der Wetzlarer noch am selben Tag. Eine Rechnung, wie in der Auftragserteilung zugesichert, sei nicht ausgestellt worden.

Mit den Arbeiten sei die Firma am ersten Tag nicht fertig geworden, dies sollte am Folgetag geschehen. Doch bis jetzt - rund fünf Wochen danach - ist nichts passiert. Bei seinen Anrufen sei er lediglich immer wieder vertröstet worden, sagt der Wetzlarer. Inzwischen hat er einen Anwalt eingeschaltet und die Verbraucherberatung informiert.

"Das Problem taucht immer wieder auf, häufig sind es Hofreinigungsangebote oder Verputzarbeiten, die zu überteuerten Preisen angeboten werden", sagt Kathrin Fuchs von der Wetzlarer Verbraucherberatung. Die Firmen werben per Flyer oder sind von Haus zu Haus unterwegs und preisen ihre Dienste an. Es handele sich dabei zumeist um völlig überteuerte Angebote, zudem werde Barzahlung verlangt.

Kein Zeitdruck, keine Barzahlung akzeptieren

Weiteres Beispiel: Eine Verbraucherin hat sich bei der Wetzlarer Beratung gemeldet, die ebenfalls auf eine Stein-Reinigungsfirma aufmerksam wurde. Diese sei dann aber bei der Auftragserteilung mit unseriösem Geschäftsgebaren aufgefallen. Erst sei ein Fix-Brutto-Preis vereinbart worden, dann sei versucht worden, die Mehrwertsteuer noch draufzuschlagen. Der Auftrag sollte sofort am nächsten Tag ausgeführt werden, es sollte in bar bezahlt werden, eine Rechnung sollte es erst später geben. Die Wetzlarerin wurde skeptisch, wandte sich an die Verbraucherberatung. "Die Dame hat alles richtig gemacht, sich auf kein Geschäft eingelassen", so Fuchs. Das Angebot, das die Wetzlarerin unterschrieben hat, konnte sie als Außer-Haus-Geschäft innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

Fuchs rät, bei aufdringlichem Verhalten skeptisch zu bleiben, sich nicht überrumpeln und zeitlich unter Druck setzen zu lassen, auch angesichts verlockender Versprechungen - zum Beispiel, dass Arbeiten sofort ausgeführt werden.

Bevor man einen Auftrag erteilt, sollte man sich zudem die Zeit nehmen, die Firmenanschrift zu überprüfen, Vergleichsangebote einholen, eine Festpreisvereinbarung machen, nicht in Vorkasse treten und sich auf jeden Fall ein schriftliches Angebot aushändigen lassen.

Auch solle man keinen Zeitdruck akzeptieren, keine Barzahlung leisten und auf eine Rechnung bestehen. Denn: "Wenn man bar bezahlt und keine Rechnung hat, steht man als Verbraucher schlecht da, und es ist schwer, im Nachhinein wieder an sein Geld zu kommen", so Fuchs.

Die Polizei sollte spätestens eingeschaltet werden, wenn der Vorschlag gemacht werde, man könne gemeinsam zur Bank fahren, um den Betrag für die Arbeiten sofort abzuheben. "Aber soweit sollte es möglichst gar nicht kommen", so Fuchs.