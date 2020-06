Achterbahnfahrt durch den Taunus

Die Abfahrt von Oberwetz über den Napoleonstock nach Oberkleen ist eines der schönsten Teilstücke dieser 54 Kilometer langen Ausfahrt in den Taunus. Archivfoto: Pascal Reeber

Wetzlar/Langgöns/Waldsolms. Nirgends liegt das Herz der Natur so nah wie im Taunus. Dorthin zieht es uns am Wochenende. Für einen sonnigen Tag bestens geeignet ist eine rund 50 Kilometer lange Runde südlich von Wetzlar, die sich an die Tour "Ein kleines Stück vom Taunus" des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs anlehnt und Teil der Reihe "Heimat Erfahren" in dieser Zeitung war.

Und die viel mit einer Achterbahn gemein hat: Zwischen Wetzlar, Espa, Weiperfelden und Schwalbach geht es immer wieder hoch und runter. Unterm Strich stehen 1300 Meter vertikale Distanz, das ist die Summe aller Abfahrten und Aufstiege. Dabei kommen die Anstiege sehr sanft daher, die Abfahrten sind dafür umso kerniger. Eine Tour durch den wilden Taunus also, die sich zahm anlässt.

Start und Ziel befinden sich am Verlagshaus der WNZ, also bereits auf der Höhe. Unser Tourenleiter Peter Fuess steuert über Reiskirchen zum Napoleonstock zwischen Oberwetz und Oberkleen, wo der französische General der Überlieferung nach auf dem Rückzug seiner Truppen von der Völkerschlacht bei Leipzig gerastet haben soll.

Eine der bemerkenswerten Abfahrten dieser Tour liegt hinter dem Napoleonstock. Bis Oberkleen geht es nur noch bergab. Peter Fuess führt über die Landstraße, dann nach links in Richtung Vollnkirchen, dann rechts in den Wald. Auf dem weichen Boden geht es endlos leicht bergab, um eine Spitzkehre herum und dann lichten sich die Bäume: Vor dem Auge baut sich die Natur auf - satt grün, wellig, windig und scheinbar unberührt. Wir fühlen uns ganz weit draußen im Taunus, allein in wilder, ursprünglicher Natur - und sind nur 16 Kilometer von Wetzlar entfernt.

Ausblicke, Abfahrten und wahnsinnig viel Grün - das macht diese Tour aus. Von Oberkleen bis Cleeberg folgt man dem Kleebach und dem ihn begleitenden Radweg, auf dem es sich sehr entspannt und nur leicht steigend radelt.

Cleeberg wird links liegen gelassen, es geht am Kleebach hinauf in Richtung Espa - ein anfangs sehr gut, später eher liederlich asphaltierter Weg. Kurz vor Espa drehen wir auf Westkurs und erreichen auf dem Weg nach Weiperfelden irgendwo im Wald den höchsten Punkt der Reise. Ab hier wird es einfacher: Im Tal des Solmsbaches rollen die Räder wie von selbst, jedenfalls bis Niederquembach, wo es hoch nach Schwalbach, runter bis Niederwetz und wieder hoch Richtung Reiskirchen geht. War das eine Radtour oder eine Achterbahnfahrt?