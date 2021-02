Achtung, eine Durchsage: Der Zug hat ein Jahr Verspätung

Jetzt teilen:

Corona hat ihnen die Kampagne verdorben, ihre gute Laune aber nicht: Mit Maske und Abstand haben Verantwortliche der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG) am Sonntag auf dem Eisenmarkt ein kurzes aber deutliches "Wetzlar Helau" ausgerufen. Wäre dies ein normales Jahr, dann hätten zu dieser Zeit zehntausende Menschen den Karnevalszug durch die Stadt erwartet. Aber es ist eben nicht normal. Der nächste Zug kommt erst in einem Jahr und am Sonntag waren (von links) Senatorin Nadine Pelz, Zugmarschall Frank Pelz, Präsident Thomas Heyer und die Vorstandsmitglieder Stefan Fischer und Holger Viehmann die einzigen Narrenkappenträger auf dem Eisenmarkt. Foto: Pascal Reeber