Aktion der "Seebrücke" zum Start der Labyrinth-Woche in Wetzlar

Berührende Installation in der Colchester-Anlage: Jeder Schuh steht für einen gestorbenen Flüchtling. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. 600 Flip-Flops sind im Rund des Labyrinths in der Colchesteranlage ausgebreitet. An den Schuhen hat die Darmstädter Künstlerin Katharina Müller Namensschilder angebracht. "Die Schuhe stehen für Geflüchtete, die im Mittelmeer ertrunken sind", erzählt Anja Mika vom Projekt "Seebrücke Wetzlar" mit stockender Stimme bei der Eröffnung der Labyrinth-Woche.

Die etwa 15 Mitglieder der "Seebrücke" haben sich einer deutschlandweiten Initiative angeschlossen, die sich für die Aufnahme Geflüchteter in Europa einsetzt. Sie hat das Ziel, dass deutsche Städte sich zum sicheren Hafen für Geflüchtete erklären und ihre Bereitschaft bekunden, übers Meer oder Land Geflüchtete aufzunehmen. Inzwischen haben sich über 130 Städte als sichere Häfen erklärt, so Mika.

Auch Wetzlar soll ein solcher sichere Hafen werden, so Bodo Jäkel, Sprecher der 2018 gegründeten Initiative. Er hoffe, dass Wetzlar noch in diesem Jahr eine solche Erklärung verabschiede. Leider sei es in den letzten Monaten nicht möglich gewesen, geplante Veranstaltungen dazu durchzuführen.

Fotos Berührende Installation in der Colchester-Anlage: Jeder Schuh steht für einen gestorbenen Flüchtling. Foto: Lothar Rühl Der Syrer Majed Aldin Al-Gadban von der Flüchtlingshilfe Mittelhessen legt die Flip-Flops im Labyrinth aus - einem Ort zum Innehalten. Fotos: Lothar Rühl 3

Es gehe um Plätze für die schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbringung von aus Seenot geretteten Menschen zusätzlich zur Verteilungsquote von Schutzsuchenden, so Maria Schäfer, die sich ebenfalls in der "Seebrücke" engagiert.

An Infotischen informierte die Seebrücke über ihre Arbeit. Zudem konnten die Besucher Buttons herstellen, die auf das Anliegen der Seebrücke aufmerksam machen. Auch die Flüchtlingshilfe Mittelhessen, mit der die Seebrücke zusammenarbeitet, stellte sich mit Infotafeln vor. Die Besucher konnten bereitgelegte Steine zum Gedenken an die Verstorbenen im Labyrinth ablegen.

Aktionen

bis Samstag

Die Labyrinth-Woche bietet noch bis Samstag unterschiedlichen Kooperationspartnern eine Plattform. "Pflanzenfresserinnen laden ein" heißt es am Montag, 13. Juli, von 17 bis 19 Uhr, wenn die Akteurinnen zum veganen Lebensstil einladen. Interkulturelle Kreistänze mit Ursel Stroh gibt es am Dienstag, 14. Juli, und Freitag, 17. Juli, jeweils von 18 bis 19 Uhr.

Eine Gesprächsrunde "Würde und Alltagsrassismus" leitet Achim Wagner, Initiator des Würdekompasses Mittelhessen, am Mittwoch, 15. Juli, von 18 bis 19 Uhr. Bei zwei Abendveranstaltungen am Dienstag, 14. Juli, ab 21.30 Uhr und am Samstag, 18. Juli, um 20 Uhr gibt es ein leuchtendes Labyrinth mit Kerzen.

Nach den aktuellen Beschwerlichkeiten durch Corona und die vorübergehende Besetzung des Labyrinthplatzes, freue sich das Labyrinth-Projekt, die Veranstaltungsreihe wieder anbieten zu können, so Heike Grotstollen vom Vorstand des Vereins.