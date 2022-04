Aktionsstand für gewaltfreie Erziehung in Wetzlar

Am Samstag ist der Tag der gewaltfreien Erziehung. Stadt, Kreis und Kinderschutzbund werden mit einem Aktionsstand in Wetzlar präsent sein. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - "Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig", so heißt es im Paragrafen 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Deshalb findet in Deutschland jedes Jahr am 30. April der Tag der gewaltfreien Erziehung statt. Um diesem wichtigen Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken, sind der Lahn-Dill-Kreis, der Kinderschutzbund Wetzlar und die Stadt Wetzlar am kommenden Samstag gemeinsam mit einem Aktionsstand in Wetzlar vertreten.

"Kindernotinsel" als

eine erste Anlaufstelle

Die drei Institutionen werden den Stand von 11 bis 15 Uhr in der Bahnhofsstraße in Wetzlar, gegenüber vom Herkules-Center, betreiben. Mit Spielen und Infomaterial wird hier auf das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung aufmerksam gemacht. Gleichzeitig haben Interessierte die Möglichkeit, sich über dieses Thema auszutauschen.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch Spielszenen des Kindertheaterprojekts und durch die Mitwirkung von Jugendlichen, die sich während des Wetzlarer Jugendforums mit dem Thema "Kinderrechte" auseinandergesetzt haben.

BERATUNGSSTELLEN Kinderschutzbund Wetzlar, Telefon 0 64 41-3 36 66 Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Wetzlar, Telefon 0 64 41-4 07 16 70; in Dillenburg, Telefon 0 27 71-40 77 88 Jugendhilfe der Stadt Wetzlar, Telefon 0 64 41-99 51 11 Jugendhilfe des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar, Telefon 0 64 41-4 07 15 01; in Dillenburg, Telefon 0 27 71-4 07 60 01.

Auch das Familienzentrum Wetzlar, das die Aktion "Kindernotinseln" initiiert hat, beteiligt sich. Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk von Geschäften, Banken und anderen Partnern, die für Kinder in Gefahrensituationen eine erste Anlaufstelle sein können.