Aktionstag in Wetzlar: Wie ist das, arm zu sein?

WETZLAR - Der Arbeitskreis "Engagierte Stadt" will zeigen, wie es ist, arm zu sein - und mit Betroffenen ins Gespräch kommen. Am Freitag, 9. September, veranstaltet er in der Wetzlarer Innenstadt einen Aktionstag zum Thema. Von 13 bis 18 Uhr kann man sich vor allem in der Bahnhofstraße, aber auch in der Langgasse sowie auf der Alten Lahnbrücke über Armut austauschen.

"Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, was es heißt, arm zu sein. Das heißt nicht nur, wenig Geld zu haben. Da hängt ein Rattenschwanz dran", sagt Karin Buchner vom Freiwilligenzentrum Mittelhessen. Der Verein koordiniert den Arbeitskreis.

ARBEITSKREIS "Engagierte Stadt" ist ein Programm des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie verschiedenen Stiftungen. Der Wetzlarer Arbeitskreis "Engagierte Stadt" ist ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Behörden, Unternehmen und Politik. Ziel ist es, das bürgerliche Engagement und das Miteinander in der Stadt zu stärken.

Teilweise hätten Menschen, die nicht arm sind, gar keine richtige Vorstellung davon, was Armut bedeutet. "Und das hat wiederum einen Einfluss darauf, wie wir solche Themen diskutieren", erklärt Buchner. Damit sich nicht-arme Menschen besser in arme hineinversetzen können, werde es neben einigen Infoständen (auch für Betroffene) viele Aktionen zum Mitmachen geben.

So stelle etwa die Wetzlarer Arbeitsloseninitiative (Wali) gemeinsam mit dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill in der Bahnhofstraße einen Warenkorb zusammen. Mit dessen Hilfe sollen Passanten schätzen, was sich ein Mensch, der Grundsicherung erhält, eigentlich leisten kann.

Auch die Wetzlarer Tafel will die Situation armer Menschen veranschaulichen. Im Tafelladen in der Bahnhofstraße stecke sie einen Raum ab, um zu zeigen, wie groß in etwa die Wohnung ist, die sich ein Mensch, der Sozialleistungen bezieht, leisten kann.

"Gerade über diese praktischen Aktionen, kommt man gut ins Gespräch", sagt Buchner. Die hohe Inflation bestärke den Gesprächsbedarf. Nun müssten auch Menschen aus den Mittelschichten, stärker auf Preise achten. "Und wie blöd ist es dann erst, wenn ich nur 100 anstatt 1000 Euro Haushaltsgeld habe", sagt Buchner. Das Verständnis für finanzielle Not wachse. Nichtsdestotrotz sei der Aktionstag notwendig. Armut oder finanzielle Sorgen könnten das Vertrauen in die Demokratie schwächen, meint Buchner und erklärt: "In dem Moment, indem ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu, verliere ich die Lust mitzumachen."

In Hinblick auf die nächsten Monate hat Buchner Befürchtungen. Befürchtungen, dass Populisten und Antidemokraten die angekündigten Proteste gegen gestiegene Kosten nutzen, um neue Anhänger zu gewinnen. "Wir müssen schauen, was wir tun können, um sie zu erreichen", sagt Buchner.

Es gelte Menschen, die womöglich das Vertrauen in die Demokratie verlieren, zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. So werde es etwa in der Bahnhofstraße, an der Stadtbibliothek, kostenlosen Kaffee und Sitzmöglichkeiten geben. Auch die Würdekompass-Gruppe Mittelhessen lädt zum Austausch ein. Auf der Lahnbrücke werde man über seine Wünsche sprechen können.

Beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft soll es ebenfalls zu Gesprächen kommen - beim Basteln. An ihrem Standort in der Langgasse werde Upcycling angeboten. Heißt: Aus vermeintlichem Schrott Nützliches basteln.

Eine digitale Schnitzeljagd, die vom Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder erstellt wird, verbinde diese Stationen miteinander. Die kostenlose Smartphone-App "Actionbound" soll durch die Innenstadt führen und Fragen zum Thema stellen. So will der Arbeitskreis auch jüngere Menschen erreichen.