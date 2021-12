Alexander Jakob ist neuer Vorsitzender

Alexander Jakob (Mitte) übernimmt die Leitung im Interkulturellen Rates von Wetzlar. Sein Stellvertreter ist Mehmet Ali Karaaslan (l.). Ihnen gratuliert Manfred Wagner. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Der Wetzlarer Interkulturelle Rat (WIR) wählt in seiner konstituierenden Sitzung einen neuen Vorstand. Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD), der dem Gremium auch angehört, eröffnete die Sitzung mit dem Dank an die Mitglieder des ersten WIR für ihre Arbeit in den letzten fünf Jahren. Besonderes Lob erfuhr die ehemalige Vorsitzende Ingrid Knell für ihr persönliches Engagement.

Insgesamt wurden von der Stadtverordnetenversammlung 30 Delegierte und 20 Stellvertreter für den Rat benannt.

Zum neuen Vorsitzenden wurde nach einer Stichwahl Alexander Jakob gewählt, der dem Gremium als sachkundiger Einwohner angehört. Jakob ist als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Malteser Wetzlar für Aktivitäten mit Geflüchteten und die Arbeit der Flüchtlingslotsen verantwortlich.

Auch die Stellvertretung des Vorsitzenden musste in einer Stichwahl entschieden werden, die Mehmet Ali Karaaslan gewann. Karaaslan war Vorsitzender des fünften Ausländerbeirates und Mitglied des letzten Wetzlarer Interkulturellen Rates. Der WIR wird organisatorisch und beratend vom "Vielfaltszentrum" der Stadt Wetzlar unterstützt. Die nächste Sitzung ist für den 23. Februar 2022 geplant.