Freitag,
27.03.2020 - 15:03
3 min
Alle Daten zur Notfallbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen
Um ein Anrecht auf Notbetreuung zu haben, muss ein Elternteil des Kindes einen systemrelevanten Beruf ausüben. Wie hoch ist die Nachfrage im Kreis?
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
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