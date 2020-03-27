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Freitag, 27.03.2020 - 15:03
3 min

Alle Daten zur Notfallbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen

Um ein Anrecht auf Notbetreuung zu haben, muss ein Elternteil des Kindes einen systemrelevanten Beruf ausüben. Wie hoch ist die Nachfrage im Kreis?

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Es gibt noch Platz: Im Notfall können Stadt und Kreis die Betreuung in Kitas und Schulen schnell ausweiten. Foto: Schuldt/dpa

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