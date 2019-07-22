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Mittwoch, 22.07.2020 - 19:15
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Alle müssen über Rückers Tisch

Bevor irgendwo in Wetzlar gebaut werden darf, muss für das Vorhaben der Entwässerungsplan stehen. Ob Häuslebauer oder Ikea: An Hartmut Rücker im Rathaus kommt kein Bauherr vorbei.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Ein Entwässerungsplan ist nicht nur für Einfamilienhäuser und Neubaugebiete nötig. Auch für große Industrie- und Gewerbeflächen wie den Leitz-Park müssen Berechnungen zur Abwassermenge vorgelegt werden. Im Rathaus werden diese Kalkulationen überprüft und bei Bedarf ergänzt. Zum Schutz Garbenheims gibt es im Leitz-Park zwei Rückhaltebecken mit insgesamt 3500 Kubikmetern Stauvolumen. Sie sind links am Bildrand zwischen Wald und Parkplatz zu erkennen. Archivfoto: Pascal Reeber

Ein Entwässerungsplan ist nicht nur für Einfamilienhäuser und Neubaugebiete nötig. Auch für große Industrie- und Gewerbeflächen wie den Leitz-Park müssen Berechnungen zur Abwassermenge vorgelegt werden. Im Rathaus werden diese Kalkulationen überprüft und bei Bedarf ergänzt. Zum Schutz Garbenheims gibt es im Leitz-Park zwei Rückhaltebecken mit insgesamt 3500 Kubikmetern Stauvolumen. Sie sind links am Bildrand zwischen Wald und Parkplatz zu erkennen. Archivfoto: Pascal Reeber

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Ein Entwässerungsplan ist nicht nur für Einfamilienhäuser und Neubaugebiete nötig. Auch für große Industrie- und Gewerbeflächen wie den Leitz-Park müssen Berechnungen zur Abwassermenge vorgelegt werden. Im Rathaus werden diese Kalkulationen überprüft und bei Bedarf ergänzt. Zum Schutz Garbenheims gibt es im Leitz-Park zwei Rückhaltebecken mit insgesamt 3500 Kubikmetern Stauvolumen. Sie sind links am Bildrand zwischen Wald und Parkplatz zu erkennen. Archivfoto: Pascal Reeber

Ein Entwässerungsplan ist nicht nur für Einfamilienhäuser und Neubaugebiete nötig. Auch für große Industrie- und Gewerbeflächen wie den Leitz-Park müssen Berechnungen zur Abwassermenge vorgelegt werden. Im Rathaus werden diese Kalkulationen überprüft und bei Bedarf ergänzt. Zum Schutz Garbenheims gibt es im Leitz-Park zwei Rückhaltebecken mit insgesamt 3500 Kubikmetern Stauvolumen. Sie sind links am Bildrand zwischen Wald und Parkplatz zu erkennen. Archivfoto: Pascal Reeber

Studieren den Entwässerungsplan für den Neubau der Theodor-Heuss-Schule in der Spilburg: Ina Meichsner und Victoria Friedrich, Mitarbeiterinnen im Sachgebiet Stadtentwässerung des Tiefbauamtes. Wegen seiner Lage braucht die neue THS ein großes Rückhaltebecken. Foto: Pascal Reeber

Studieren den Entwässerungsplan für den Neubau der Theodor-Heuss-Schule in der Spilburg: Ina Meichsner und Victoria Friedrich, Mitarbeiterinnen im Sachgebiet Stadtentwässerung des Tiefbauamtes. Wegen seiner Lage braucht die neue THS ein großes Rückhaltebecken. Foto: Pascal Reeber

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DIE SERIE

In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 22.07.2019 um 19:15 Uhr publiziert.
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