Mittwoch, 22.07.2020 - 19:15
4 min
Alle müssen über Rückers Tisch
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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DIE SERIE
In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 22.07.2019 um 19:15 Uhr publiziert.