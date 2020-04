Alles durchgeplant und -getaktet: Schulbeginn im Lahn-Dill-Kreis

Mitten in die Vorbereitungen der Grundschulen für den geplanten Unterrichtsstart für Viertklässler platzte am Freitagmittag ein überraschender Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel: Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen werde vorläufig außer Kraft gesetzt, entschied das Gericht. "Wir wären für den Schulstart auch der vierten Klassen gerüstet gewesen, müssen uns nun aber natürlich dem Urteil beugen", sagt dazu Vizelandrat Roland EschEr geht aber davon aus, dass die Lage bald neu bewertet wird und es dann möglicherweise im Mai für die Viertklässler losgehen könnte.