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Freitag, 24.04.2020 - 18:50
4 min

Alles durchgeplant und -getaktet: Schulbeginn im Lahn-Dill-Kreis

Nach sechs Wochen Schließung während der Corona-Pandemie geht am Montag auch im Lahn-Dill-Kreis die Schule wieder los. Es gelten strenge Auflagen.

Von Verena Napiontek
Sie drücken probeweise die Schulbank (v.l.): Abteilungsleiterin Kerstin Weber vom Lahn-Dill-Kreis, Schulleiterin Anke Wegerle, der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch und der stellvertretende Schulleiter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

Sie drücken probeweise die Schulbank (v.l.): Abteilungsleiterin Kerstin Weber vom Lahn-Dill-Kreis, Schulleiterin Anke Wegerle, der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch und der stellvertretende Schulleiter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

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Fotos
Sie drücken probeweise die Schulbank (v.l.): Abteilungsleiterin Kerstin Weber vom Lahn-Dill-Kreis, Schulleiterin Anke Wegerle, der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch und der stellvertretende Schulleiter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

Sie drücken probeweise die Schulbank (v.l.): Abteilungsleiterin Kerstin Weber vom Lahn-Dill-Kreis, Schulleiterin Anke Wegerle, der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch und der stellvertretende Schulleiter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

Die Schulleiter Anke Wegerle und Stefan Klotz überprüfen, ob überall die Abstandsmarkierungen - wie hier vor den Toiletten - angebracht sind. Eine "Ampel" aus Pappe wird jeweils umgedreht und zeigt an, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Foto: Verena Napiontek

Die Schulleiter Anke Wegerle und Stefan Klotz überprüfen, ob überall die Abstandsmarkierungen - wie hier vor den Toiletten - angebracht sind. Eine "Ampel" aus Pappe wird jeweils umgedreht und zeigt an, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Foto: Verena Napiontek

Immer zwei Meter Abstand einhalten und Hände desinfizieren (v.l.): Kerstin Weber von der Bauabteilung Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Kreisbeigeordneter Roland Esch, Schulleiterin Anke Wegerle und ihr Stellvertreter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

Immer zwei Meter Abstand einhalten und Hände desinfizieren (v.l.): Kerstin Weber von der Bauabteilung Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Kreisbeigeordneter Roland Esch, Schulleiterin Anke Wegerle und ihr Stellvertreter Stefan Klotz. Foto: Verena Napiontek

Kein Platz zum Niederlassen in der Pause. Alle Bänke sind abgesperrt. Foto: Verena Napiontek

Kein Platz zum Niederlassen in der Pause. Alle Bänke sind abgesperrt. Foto: Verena Napiontek

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GRUNDSCHULEN BLEIBEN GESCHLOSSEN

Mitten in die Vorbereitungen der Grundschulen für den geplanten Unterrichtsstart für Viertklässler platzte am Freitagmittag ein überraschender Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel: Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen werde vorläufig außer Kraft gesetzt, entschied das Gericht. "Wir wären für den Schulstart auch der vierten Klassen gerüstet gewesen, müssen uns nun aber natürlich dem Urteil beugen", sagt dazu Vizelandrat Roland EschEr geht aber davon aus, dass die Lage bald neu bewertet wird und es dann möglicherweise im Mai für die Viertklässler losgehen könnte.

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