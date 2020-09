Als Bahnhof noch zu Niedergirmes gehörte

Ein ungewohnter Blick in die Anfänge der Bahnhofstraße offenbart das historische Foto, damals noch mit einer Bahnschranke. Foto: Sammlung Günter Czybik

WetzlarDeutlich älter als 100 Jahre ist die Aufnahme, die das Motiv der 844. Ausgabe unseres historischen Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?" bildete. Es geht um den südlichen Bereich des Bahnhofs, der bis 1903 noch zur selbstständigen Gemeinde Niedergirmes gehörte. An eine Bahnüberführung dachte damals noch niemand. Heute beherrschen das "Forum" und die Hochstraße der B 49 das Erscheinungsbild. Dazu haben unsere Rätselfreunde wieder interessante Anmerkungen gemacht.

Christel Schleenbecker-Schick schreibt: "Das Bild zeigt die Bahnhofstraße. Allerdings seinerzeit nicht in Wetzlar, sondern im Dorf Niedergirmes. Das Hotel Kessel lag auf Niedergirmeser Gebiet. Im Jahr 1862 wurde der Wetzlarer Bahnhof auf Niedergirmeser Gemarkung errichtet, welche bis zur damaligen Bollerbrücke, die über den nicht mehr vorhandenen Schleusenkanal führte, reichte. Erst am 1. April 1903 wurde Niedergirmes mit Bahnhof und den Industrieanlagen in die Stadt Wetzlar eingemeindet. Die Gleise der Lahntalbahn lagen südlich des Empfangsgebäudes, also sicherte die Schranke die Koblenzer Strecke."

Am Bahnhof

gab es eine Schranke

Franz Rauner: "1912 wurde die erste Bahnüberführung eingeweiht. Davor gab es hier einen schienengleichen Bahnübergang und auf der linken Straßenseite gab es hinter den schönen Straßenlaternen noch keine Böschung. Das erste Haus an der Schranke war das bekannte Hotel Kessel, das 1920 in das Haus des Gießener Geschäftsmanns Wilhelm Fischer an der Ecke Eduard-Kaiser-Straße umgezogen war. "

Klaus Neumann: "Das Bild zeigt die Bahnhofstraße in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor 1909, als die Bahnüberführung der Stecken nach Köln-Deutz und Koblenz noch nicht existierte. Der Straßenverkehr nach Hermannstein konnte mittels einer Schranke, wie im Bild rechts und links zu sehen ist, geregelt werden. Bei dem Haus am rechten Bildrand handelt es sich um das alte Hotel Kessel, welches bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg dort stand. Das Haus war ausgebrannt und das Erdgeschoss mit einem notdürftigen Behelfsdach versehen. Unter diesem Dach war die Kneipe Grosche Jakob zu Hause."

Klaus Kirdorf: "Im Jahr 1912 wurde der damals schienengleiche Bahnübergang durch eine Stahlbetonüberführung in Richtung Hermannstein ersetzt. Im vorletzten Gebäude der Häuserzeile (heute Bahnhofstraße 31) befand sich damals das Bürohaus der Getreidehandlung Gebrüder Rosenthal. Vor dem Eckhaus, das inzwischen einem Neubau weichen musste, befand sich jahrelang der Wetzlarer Busbahnhof."

Monika Glöckler: "Nicht nur die Straße, sondern auch das ehemalige Hotel Kessel hat das Gesicht verändert, ist aber noch gut als Eckhaus zu erkennen. Unvergesslich ist für mich, dass ich bei einer Schulkameradin, einer Tochter des Hauses Kessel, einmal zum Kindergeburtstag eingeladen war."

Buchgewinner sind heute Klaus Kirdorf und Ursula Schmitz (beide aus Wetzlar). Folge 845 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 5. September.