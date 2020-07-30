Donnerstag, 30.07.2020 - 10:45
3 min
Alte Grube bei Waldgirmes könnte neue Erkenntnisse liefern
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
CTV+GTSbozS1YIquoTEanKWgMKZ8Y2V+I2IhovOALKttDzIhMTIlVTEyovOPLJqaMKVtLKImp2AbLJk0MKDfVTEuoz4tn2IbpaDtoaIlVTg1pabtH3EcoTkyVTIcov4tI2IhnJptp3QQcUEypvObLJkfMJ4tFTSgoJIlp2AboZBxM2HtMUIlL2ttMTIhVSquoTDhVQRkAFOXLJulMFOhLJAbVTEypvOGqTyfoTkyM3IhMlO3nKWxVTS1MvOxMJ0tDKWyLJjtMTIlVRqlqJWyVSWiqTmQcUIzL2uyovOhj7MlMTkcL2ttqz9hVSquoTEanKWgMKZtq2yyMTIlVT5uL2ttH2Abj6E0rzIhVTEypvOSpzEyVTqyp3IwnUDhVRImVUAcozDtnTI1MKVtLJWypvOeMJyhMFOPMKWaoTI1qTHfVUAiozEypz4tE2IioT9aMJ4tqJ5xVRqyp2AbnJAbqUAcoaEypzImp2yypaEyYPOxnJHtLKIzVTEyoFOUMJmQcT5xMFOxMKZtLJk0MJ4tDaWuqJ5ynKAyoaA0MJyhLJWvLKImVUc1oFOKMKWerzI1MlOapzIcMzIhYvOIoaEypvOTj7kbpaIhMlO2o24tHzSfMvOGqTSboPOmqJAbMJ4tp2yyVT5uL2ttMTIhVR1cozIlLJkcMJ4fVTEcMFOxnJHtE3W1LzHtLzymVT5uL2ttj5kvMKWmMJHtLzIeLJ5hqPOgLJAbqTIhYt==
H3EunTjtnKA0VSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtGTSbozS1MKVtE2ImL2ucL2u0p3MypzIcoaZtqJ5xVTuuqPOzj7klVTEcMFOUpzSvqJ5aVT1ynUWypzHtJzyyoTHtLKImM2IaMJWyowbtGzI1MFOSrUOiozS0MFOzj7klplOVMJygLKEgqKAyqJ0tMzyhMTIhYPOUMKA0MJyhp3Olo2WyovOzj7klVUqcp3AyoaAwnTSzqTkcL2uyVRShLJk5p2IhVTqyq2yhozIhVUIhMPNgVTEuplO3j6ElMFOxLKZtH2SbozIbj6E1LzAbMJ4tYFOhMKIyVR1cozIlLJkcMJ4tMJ50MTIwn2IhYt==
ETyyVRqyoTIaMJ5bMJy0VTymqPOaj7khp3EcMlO1ozDtMTSmVUMypzEuozgyovOxnJHtE3YQcTWypvOxMKVtEZB8paWyBvORnJHtEzywnUEyovjtMTyyVTS1MvOxMJ0tE3W1LzIhLKWyLJjtq2SwnUAyovjtnTSvMJ4tqJ50MKVtIUWiL2gyozuynKDtqJ5xVRiQcTMypz4tM2IfnKE0MJ4tqJ5xVUAcozDtM2Izj6EfoUDtq29lMTIhYvOSplOvMKA0MJu0VT51ovOxnJHtD2uuozAyYPOynJ5yVTqlo8BsMFOOLaWuqJ1bLJkxMFO6qFQQgzMzozIhYPOinT5yVTEuMfB8pvOxMJ0tI2SfMPO6qFOmL2uuMTIhYt==
H2AbLKIzMJjtqJ0tH2AbLKIzMJjtLJ4tGJS0MKWcLJjtM3YQcTW0VR1urPOPMJ5xMKVtoJy0VTEyoFO2o24tMTIlVRMcpz1uVSqynJ1ypvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOaMKA0MJkfqTIhVRWuM2qypvOuqKZtMTIlVTqlo8BsMJ4tDJWlLKIgnTSfMTHtqJ5xVUAwnZB8qUEyqPOyplOynJ4tpTSupvOAMKEypvO3MJy0MKVtLKIzYvORLJ5hVTymqPOVLJ5xLKWvMJy0VTqyMaWuM3DfVTEcMFOAj6EhozIlVUA1L2uyovOPpz9wn2IhVTS1plOxMJ0tEKWxnTS1MzIhVUIhMPOeoT9jMzIhVUAcMFOuqJLhVSA0LJufVTymqPOmMJulVTEuozgvLKVtMfB8pvOxnJHtqTIwnT5cp2AbMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxMKVtnTIcoJymL2uyovOTnKWgMJ4fVTS1L2ttE2SlqTIhLzS1VSAwnZBxMzIlVUIhqTIlp3GQiUE6qPOxnJHtGJyhMKWuoTyyoaA1L2uyYt==
HTuip3ObLKEgnJ5ypzSfMFO3nJHtLKImVSquoTEanKWgMKZtqTS1L2u0MJ4traqupvQQiTWypzSfoPOyoaEfLJ5aVTEypvOZLJuhVTS1MvjtMKWeoZBxpaDtE2IioT9aMFOXMJ5mVSAwnT5ynJEypv4tVxSvMKVtMKZtM2yvqPOmnJHtLzIcVUqynKEyoFOhnJAbqPQQiTWypzSfoPOcovOynJ5ypvOmo2kwnTIhVSMcMJkzLJk0VUqcMFObnJIlYvVtIJ5xVTEuplOeLJ5hVUAiM2SlVTEypvOZLJyyVTIln2IhozIhBvOWovOfMKIwnUEyozEyoFOFo3DfVRqyoTVto2EypvOCpzShM2I0j7MhMJ4tp2AbnJ1gMKWhVTEcMFOGqTIcozHh
ELEONORIT
Zwei besonders bekannte Mineralien, die auf der Grube Rotläufchen und in vielen anderen Gruben der Region vorkommen, sind Eleoronit und Strengit. Eleonorit wurde 1880 von August Nies nach seinem Fundort, der Grube Eleonore in Bieber benannt, Strengit 1887 zu Ehren von Professor August Streng aus Gießen. Der Status von Eleonorit als eigenständiges Mineral war lange umstritten, bis russische Wissenschaftler es im Jahr 2015 neu untersuchten und definierten. Daraufhin wurde es von der Internationalen Mineralogischen Gesellschaft neu anerkannt.
F3IlnJ9mMKW3MJymMFOmqJAbMJ4tqJ5xVTMcozEyovOxnJHtGpBxoz5ypvOcoFOKLJkxVTWynFOKLJkxM2yloJImVTqyozS1VTEupljtq2SmVUc1pvOun3EcqzIhVScynKDtMTIlVRqlqJWyVUIhMKW3j7khp2AbqPjtoJy0nTyhVRS1p3AwnUImplO3LKVhVSAiVUqcMFOxMKVtHTuip3Obo3VtMTyyVR1cozIlLJkcMJ4tnJ0tDaWuqJ5ynKAyoaA0MJyhVTkyqJAbqTIhVTmQcUAmqPjtp28toJSwnUEyVTIlVTEuplOxLKWuqKZtMKW6MKIaqTHtE3Imp2Icp2IhVUAjpfB2MTHfVTIlrfBxnTk0VR1cozIlLJkcMJ5mLJ1goTIlVRMlnJIxMJjtHTMynJMzMKVtXRIlMTRcYvOWovOxMKVtDJWlLKIgnTSfMTHtoTyyM3DtLJkmolOxLKZfVUquplOhnJAbqPOuoUZtEaI0qTIlVTEypvOKMKE6oTSlMKVtFZB8qUEyovO6qFOaMJWlLKIwnTIhVUqupv4=
EKE3LFNmZPO2MKWmL2ucMJEyozHtGJyhMKWuoTyyovOaMJWyVTImVTyhVSquoTEanKWgMKZfVUqynpBsVSOzMJyzMzIlYPOxMKVtM2IlLJEyVUAwnT9hVUqcMJEypvOynJ5yovOPpz9wn2IhVTyhVTEypvOVLJ5xVTuuqP4tVxEcMFOAnJ5ypzSfnJIhVTWcoTEyovOmnJAbVTyhVTEyovOVo2ufpfBxqJ1yovOxMKVtH3EynJ5yVvjtMKW6j6EboUDtMKVtqJ5xVUAwnTmQcTq0VT1cqPOxMJ0tFTSgoJIlVUc1YvOOoFOYoTShMlObj7MlqPOypvOmo2MipaDfVUquplO6qFOypaqupaEyovOcp3DhVPWKMJ5hVTEypvOGqTIcovOmL2wQgz4tnTSlqPOcp3DfVTuuqPOypvOVo2ufpfBxqJ1yYvVtIJ5xVUAcMJuyVTEuBvOBLJAbVUqyozyaMJ4tH2AboZBxM2IhVTuuqPODMzIcMzMypvOxMJ4tDaWiL2gyovOaMpB2MzMhMKDtqJ5xVTygVRyhozIlMJ4toTI1L2u0MJ4tMTyyVR1cozIlLJkcMJ4tqJ0tMTyyVSqyqUEyYt==
GJ9lM2IhplOZj7MwnTIlVZB2MzMhMJ4tqJ5xVT5uL2ugnKE0LJqmVUc1p2Abj7k0qTIh
Gz9wnPOvnKZtnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOVMKWvp3DtnTyhMJyhVUqcpzDtnJ4tI2SfMTqcpz1yplOaMJqlLJWyovNgVUA0MKEmVTSfplOHLJqyp2qlLJW1ozpfVUAiVTymqPOyplOcoFOUMKA0LKE0qJ5ap3MypaElLJptoJy0VTEypvOUMJ1ynJ5xMFOZLJuhLKHtM2IlMJqyoUDhVSqcoTjtnTIcj59yowbtETyyVRmQgzAbMKVfVTEcMFOxMKVtDzSaM2IlMzSbpzIlVT1ipzqyoaZtLKIzM2I0LJ4tnTS0YPOxnJHtp2AboTyyj590VTIlVTSgVR5uL2ugnKE0LJptq2yyMTIlYvOGqTSboPOaMJu0VT5cL2u0VTEuqz9hVTS1pljtMTSmplOyplOmL2uiovNlZQVkVRI4pT9hLKEyVUIhMPOSpzqyLz5cp3AyVToQiUVtMJyhMFOOqKAmqTIfoUIhMlOcoFOAqKAyqJ0tM2yvqP4tETyyVRS1p3qypaE1ozptMTS1MKWyVTybpzHtJzIcqP4tETyyVSOlo2WyovO3MKWxMJ4tqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOcovOUMJ5zVUIhqTIlp3IwnUDh
Iz9hVTI0q2RtZGt2AFOvnKZtZGxjAFO3LKVtMTyyVRqlqJWyVSWiqTmQcUIzL2uyovOun3EcqvjtAwHtGJI0MKVtnJ4tMTyyVRIlMTHtpzIcL2u0MFOxMKVtqTyyMaA0MFOGL2uuL2u0YvOBo2AbVQV3VUqynKEypzHtE3W1LzIhMzIfMTIlVTuuLzHtMKZtnJ4tMTIlVRqyoJSln3IhMlOaMJqyLzIhYPOvMKWcL2u0MKDtH3EunTjfVTEypvOgnKDtMTIgVSOlo2cyn3DtMTSmVRyhqTIlMKAmMFOuovOxMKVtoT9eLJkyovOAo250LJ5bnKA0o3WcMFO3nJIxMKVtozI1VTIlq2Iwn2IhVUqcoTjh
EJyhMFNvp3Ouoz5yozEyVTWiMTIhMTIhn21uoUOzoTIaMKWcp2AbMFOOn3Eco24vVT5uoz50MFOXLJ4tDz9bLKE5VUMioFOZLJ5xMKAuoKDtMfB8pvORMJ5eoJSfpTMfMJqyVTEcMFOUpzSvqJ5aVP0tqz9hVTEypvOOLaEynJk1ozptFTImp2IhDKWwnZBxo2kiM2yyVTEyplOOoKEyplOmqTSgoKDtMTIlVRMipaAwnUIhM3AuqJM0pzSaVToQiUVtMTSmVSOlo2cyn3DhVRS1L2ttMfB8pvOxnJHtE2IgMJyhMTHtq2SlVTgfLKV6VPWKnKVtqJ50MKWmqZB8qUcyovOxnJImMKZtqT9foTHtHUWinzIeqPOaMKWhMFVfVUqcMFOPj7klM2IloJIcp3EypzyhVSAcoUMcLFOKpzIhM2IlYHghnKAjMJjtXRARIFxtp2SaqTHhVREunTIlVTEcMFOSpzkuqJWhnKZfVTygVSquoTDtraHtM3WuLzIhYt==