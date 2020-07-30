Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Donnerstag, 30.07.2020 - 10:45
3 min

Alte Grube bei Waldgirmes könnte neue Erkenntnisse liefern

Was seinerzeit als Ausschuss galt, ist heute gefragt: In der Abraumhalde der früheren Grube Rotläufchen hoffen Geologen, neue Erkenntnisse über den Bergbau und möglicherweise ganz neue Mineralien zu finden.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Damit der Geschichtsverein Lahnau im Wald nördlich von Waldgirmes graben kann, sind viele Akteure eingebunden: die Gemeinde, die Abteilung HessenArchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege und der Forst. Am Mittwoch stellte Ralf Stahl, Vorsitzender des Geschichtsvereins, das Grabungs- und Forschungsprojekt vor. Foto: Pascal Reeber

Damit der Geschichtsverein Lahnau im Wald nördlich von Waldgirmes graben kann, sind viele Akteure eingebunden: die Gemeinde, die Abteilung HessenArchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege und der Forst. Am Mittwoch stellte Ralf Stahl, Vorsitzender des Geschichtsvereins, das Grabungs- und Forschungsprojekt vor. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GTSbozS1YIquoTEanKWgMKZ8Y2V+I2IhovOALKttDzIhMTIlVTEyovOPLJqaMKVtLKImp2AbLJk0MKDfVTEuoz4tn2IbpaDtoaIlVTg1pabtH3EcoTkyVTIcov4tI2IhnJptp3QQcUEypvObLJkfMJ4tFTSgoJIlp2AboZBxM2HtMUIlL2ttMTIhVSquoTDhVQRkAFOXLJulMFOhLJAbVTEypvOGqTyfoTkyM3IhMlO3nKWxVTS1MvOxMJ0tDKWyLJjtMTIlVRqlqJWyVSWiqTmQcUIzL2uyovOhj7MlMTkcL2ttqz9hVSquoTEanKWgMKZtq2yyMTIlVT5uL2ttH2Abj6E0rzIhVTEypvOSpzEyVTqyp3IwnUDhVRImVUAcozDtnTI1MKVtLJWypvOeMJyhMFOPMKWaoTI1qTHfVUAiozEypz4tE2IioT9aMJ4tqJ5xVRqyp2AbnJAbqUAcoaEypzImp2yypaEyYPOxnJHtLKIzVTEyoFOUMJmQcT5xMFOxMKZtLJk0MJ4tDaWuqJ5ynKAyoaA0MJyhLJWvLKImVUc1oFOKMKWerzI1MlOapzIcMzIhYvOIoaEypvOTj7kbpaIhMlO2o24tHzSfMvOGqTSboPOmqJAbMJ4tp2yyVT5uL2ttMTIhVR1cozIlLJkcMJ4fVTEcMFOxnJHtE3W1LzHtLzymVT5uL2ttj5kvMKWmMJHtLzIeLJ5hqPOgLJAbqTIhYt==
H3EunTjtnKA0VSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtGTSbozS1MKVtE2ImL2ucL2u0p3MypzIcoaZtqJ5xVTuuqPOzj7klVTEcMFOUpzSvqJ5aVT1ynUWypzHtJzyyoTHtLKImM2IaMJWyowbtGzI1MFOSrUOiozS0MFOzj7klplOVMJygLKEgqKAyqJ0tMzyhMTIhYPOUMKA0MJyhp3Olo2WyovOzj7klVUqcp3AyoaAwnTSzqTkcL2uyVRShLJk5p2IhVTqyq2yhozIhVUIhMPNgVTEuplO3j6ElMFOxLKZtH2SbozIbj6E1LzAbMJ4tYFOhMKIyVR1cozIlLJkcMJ4tMJ50MTIwn2IhYt==
ETyyVRqyoTIaMJ5bMJy0VTymqPOaj7khp3EcMlO1ozDtMTSmVUMypzEuozgyovOxnJHtE3YQcTWypvOxMKVtEZB8paWyBvORnJHtEzywnUEyovjtMTyyVTS1MvOxMJ0tE3W1LzIhLKWyLJjtq2SwnUAyovjtnTSvMJ4tqJ50MKVtIUWiL2gyozuynKDtqJ5xVRiQcTMypz4tM2IfnKE0MJ4tqJ5xVUAcozDtM2Izj6EfoUDtq29lMTIhYvOSplOvMKA0MJu0VT51ovOxnJHtD2uuozAyYPOynJ5yVTqlo8BsMFOOLaWuqJ1bLJkxMFO6qFQQgzMzozIhYPOinT5yVTEuMfB8pvOxMJ0tI2SfMPO6qFOmL2uuMTIhYt==
Fotos
Damit der Geschichtsverein Lahnau im Wald nördlich von Waldgirmes graben kann, sind viele Akteure eingebunden: die Gemeinde, die Abteilung HessenArchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege und der Forst. Am Mittwoch stellte Ralf Stahl, Vorsitzender des Geschichtsvereins, das Grabungs- und Forschungsprojekt vor. Foto: Pascal Reeber

Damit der Geschichtsverein Lahnau im Wald nördlich von Waldgirmes graben kann, sind viele Akteure eingebunden: die Gemeinde, die Abteilung HessenArchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege und der Forst. Am Mittwoch stellte Ralf Stahl, Vorsitzender des Geschichtsvereins, das Grabungs- und Forschungsprojekt vor. Foto: Pascal Reeber

Die Enzyklopädie weiß: "Es kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem". Der Laie erkennt das Mineral Kakoxen wohl eher an seiner Farbe: Es ist ziemlich gelb. Foto: Pascal Reeber

Die Enzyklopädie weiß: "Es kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem". Der Laie erkennt das Mineral Kakoxen wohl eher an seiner Farbe: Es ist ziemlich gelb. Foto: Pascal Reeber

Der Hammer ist das wichtigste Werkzeug von Jens Schneider. Im Inneren der Brauneisensteinstücke findet der Geologe bei der Grabung unterschiedliche Mineralien. Foto: Pascal Reeber

Der Hammer ist das wichtigste Werkzeug von Jens Schneider. Im Inneren der Brauneisensteinstücke findet der Geologe bei der Grabung unterschiedliche Mineralien. Foto: Pascal Reeber

3
H2AbLKIzMJjtqJ0tH2AbLKIzMJjtLJ4tGJS0MKWcLJjtM3YQcTW0VR1urPOPMJ5xMKVtoJy0VTEyoFO2o24tMTIlVRMcpz1uVSqynJ1ypvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOaMKA0MJkfqTIhVRWuM2qypvOuqKZtMTIlVTqlo8BsMJ4tDJWlLKIgnTSfMTHtqJ5xVUAwnZB8qUEyqPOyplOynJ4tpTSupvOAMKEypvO3MJy0MKVtLKIzYvORLJ5hVTymqPOVLJ5xLKWvMJy0VTqyMaWuM3DfVTEcMFOAj6EhozIlVUA1L2uyovOPpz9wn2IhVTS1plOxMJ0tEKWxnTS1MzIhVUIhMPOeoT9jMzIhVUAcMFOuqJLhVSA0LJufVTymqPOmMJulVTEuozgvLKVtMfB8pvOxnJHtqTIwnT5cp2AbMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxMKVtnTIcoJymL2uyovOTnKWgMJ4fVTS1L2ttE2SlqTIhLzS1VSAwnZBxMzIlVUIhqTIlp3GQiUE6qPOxnJHtGJyhMKWuoTyyoaA1L2uyYt==
HTuip3ObLKEgnJ5ypzSfMFO3nJHtLKImVSquoTEanKWgMKZtqTS1L2u0MJ4traqupvQQiTWypzSfoPOyoaEfLJ5aVTEypvOZLJuhVTS1MvjtMKWeoZBxpaDtE2IioT9aMFOXMJ5mVSAwnT5ynJEypv4tVxSvMKVtMKZtM2yvqPOmnJHtLzIcVUqynKEyoFOhnJAbqPQQiTWypzSfoPOcovOynJ5ypvOmo2kwnTIhVSMcMJkzLJk0VUqcMFObnJIlYvVtIJ5xVTEuplOeLJ5hVUAiM2SlVTEypvOZLJyyVTIln2IhozIhBvOWovOfMKIwnUEyozEyoFOFo3DfVRqyoTVto2EypvOCpzShM2I0j7MhMJ4tp2AbnJ1gMKWhVTEcMFOGqTIcozHh
ELEONORIT

Zwei besonders bekannte Mineralien, die auf der Grube Rotläufchen und in vielen anderen Gruben der Region vorkommen, sind Eleoronit und Strengit. Eleonorit wurde 1880 von August Nies nach seinem Fundort, der Grube Eleonore in Bieber benannt, Strengit 1887 zu Ehren von Professor August Streng aus Gießen. Der Status von Eleonorit als eigenständiges Mineral war lange umstritten, bis russische Wissenschaftler es im Jahr 2015 neu untersuchten und definierten. Daraufhin wurde es von der Internationalen Mineralogischen Gesellschaft neu anerkannt.

F3IlnJ9mMKW3MJymMFOmqJAbMJ4tqJ5xVTMcozEyovOxnJHtGpBxoz5ypvOcoFOKLJkxVTWynFOKLJkxM2yloJImVTqyozS1VTEupljtq2SmVUc1pvOun3EcqzIhVScynKDtMTIlVRqlqJWyVUIhMKW3j7khp2AbqPjtoJy0nTyhVRS1p3AwnUImplO3LKVhVSAiVUqcMFOxMKVtHTuip3Obo3VtMTyyVR1cozIlLJkcMJ4tnJ0tDaWuqJ5ynKAyoaA0MJyhVTkyqJAbqTIhVTmQcUAmqPjtp28toJSwnUEyVTIlVTEuplOxLKWuqKZtMKW6MKIaqTHtE3Imp2Icp2IhVUAjpfB2MTHfVTIlrfBxnTk0VR1cozIlLJkcMJ5mLJ1goTIlVRMlnJIxMJjtHTMynJMzMKVtXRIlMTRcYvOWovOxMKVtDJWlLKIgnTSfMTHtoTyyM3DtLJkmolOxLKZfVUquplOhnJAbqPOuoUZtEaI0qTIlVTEypvOKMKE6oTSlMKVtFZB8qUEyovO6qFOaMJWlLKIwnTIhVUqupv4=
EKE3LFNmZPO2MKWmL2ucMJEyozHtGJyhMKWuoTyyovOaMJWyVTImVTyhVSquoTEanKWgMKZfVUqynpBsVSOzMJyzMzIlYPOxMKVtM2IlLJEyVUAwnT9hVUqcMJEypvOynJ5yovOPpz9wn2IhVTyhVTEypvOVLJ5xVTuuqP4tVxEcMFOAnJ5ypzSfnJIhVTWcoTEyovOmnJAbVTyhVTEyovOVo2ufpfBxqJ1yovOxMKVtH3EynJ5yVvjtMKW6j6EboUDtMKVtqJ5xVUAwnTmQcTq0VT1cqPOxMJ0tFTSgoJIlVUc1YvOOoFOYoTShMlObj7MlqPOypvOmo2MipaDfVUquplO6qFOypaqupaEyovOcp3DhVPWKMJ5hVTEypvOGqTIcovOmL2wQgz4tnTSlqPOcp3DfVTuuqPOypvOVo2ufpfBxqJ1yYvVtIJ5xVUAcMJuyVTEuBvOBLJAbVUqyozyaMJ4tH2AboZBxM2IhVTuuqPODMzIcMzMypvOxMJ4tDaWiL2gyovOaMpB2MzMhMKDtqJ5xVTygVRyhozIlMJ4toTI1L2u0MJ4tMTyyVR1cozIlLJkcMJ4tqJ0tMTyyVSqyqUEyYt==
GJ9lM2IhplOZj7MwnTIlVZB2MzMhMJ4tqJ5xVT5uL2ugnKE0LJqmVUc1p2Abj7k0qTIh
Gz9wnPOvnKZtnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOVMKWvp3DtnTyhMJyhVUqcpzDtnJ4tI2SfMTqcpz1yplOaMJqlLJWyovNgVUA0MKEmVTSfplOHLJqyp2qlLJW1ozpfVUAiVTymqPOyplOcoFOUMKA0LKE0qJ5ap3MypaElLJptoJy0VTEypvOUMJ1ynJ5xMFOZLJuhLKHtM2IlMJqyoUDhVSqcoTjtnTIcj59yowbtETyyVRmQgzAbMKVfVTEcMFOxMKVtDzSaM2IlMzSbpzIlVT1ipzqyoaZtLKIzM2I0LJ4tnTS0YPOxnJHtp2AboTyyj590VTIlVTSgVR5uL2ugnKE0LJptq2yyMTIlYvOGqTSboPOaMJu0VT5cL2u0VTEuqz9hVTS1pljtMTSmplOyplOmL2uiovNlZQVkVRI4pT9hLKEyVUIhMPOSpzqyLz5cp3AyVToQiUVtMJyhMFOOqKAmqTIfoUIhMlOcoFOAqKAyqJ0tM2yvqP4tETyyVRS1p3qypaE1ozptMTS1MKWyVTybpzHtJzIcqP4tETyyVSOlo2WyovO3MKWxMJ4tqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOcovOUMJ5zVUIhqTIlp3IwnUDh
Iz9hVTI0q2RtZGt2AFOvnKZtZGxjAFO3LKVtMTyyVRqlqJWyVSWiqTmQcUIzL2uyovOun3EcqvjtAwHtGJI0MKVtnJ4tMTyyVRIlMTHtpzIcL2u0MFOxMKVtqTyyMaA0MFOGL2uuL2u0YvOBo2AbVQV3VUqynKEypzHtE3W1LzIhMzIfMTIlVTuuLzHtMKZtnJ4tMTIlVRqyoJSln3IhMlOaMJqyLzIhYPOvMKWcL2u0MKDtH3EunTjfVTEypvOgnKDtMTIgVSOlo2cyn3DtMTSmVRyhqTIlMKAmMFOuovOxMKVtoT9eLJkyovOAo250LJ5bnKA0o3WcMFO3nJIxMKVtozI1VTIlq2Iwn2IhVUqcoTjh
EJyhMFNvp3Ouoz5yozEyVTWiMTIhMTIhn21uoUOzoTIaMKWcp2AbMFOOn3Eco24vVT5uoz50MFOXLJ4tDz9bLKE5VUMioFOZLJ5xMKAuoKDtMfB8pvORMJ5eoJSfpTMfMJqyVTEcMFOUpzSvqJ5aVP0tqz9hVTEypvOOLaEynJk1ozptFTImp2IhDKWwnZBxo2kiM2yyVTEyplOOoKEyplOmqTSgoKDtMTIlVRMipaAwnUIhM3AuqJM0pzSaVToQiUVtMTSmVSOlo2cyn3DhVRS1L2ttMfB8pvOxnJHtE2IgMJyhMTHtq2SlVTgfLKV6VPWKnKVtqJ50MKWmqZB8qUcyovOxnJImMKZtqT9foTHtHUWinzIeqPOaMKWhMFVfVUqcMFOPj7klM2IloJIcp3EypzyhVSAcoUMcLFOKpzIhM2IlYHghnKAjMJjtXRARIFxtp2SaqTHhVREunTIlVTEcMFOSpzkuqJWhnKZfVTygVSquoTDtraHtM3WuLzIhYt==
Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Waldgirmes
Kommentare
nach oben