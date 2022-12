Altes Wohnhaus muss in Wetzlar Gewerbe weichen

(© )

- Das Schicksal vieler alter Häuser - nicht nur in Wetzlar - hat auch das Motiv der 950. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?" getroffen. Es wurde abgerissen und an gleicher Stelle entstand ein Gewerbebetrieb, der sich in der architektonischen Gestaltung nicht mit dem ursprünglichen Gebäude vergleichen lässt. Das Haus stand in einem parkähnlichen Garten, der direkt an eine viel befahrene Straße grenzte. Daran erinnert sich der ehemalige Bewohner Herbert Wollmann, der uns auch das Rätselfoto zur Verfügung stellte. Wo und wann ist die idyllische Aufnahme entstanden, was befindet sich heute an dieser Stelle? Für richtige Antworten stehen wieder drei Buchpreise zur Verfügung. Schreiben oder mailen Sie Ihren Lösungsvorschlag an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 950, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Rätselfolge 950 ist Mittwoch, 7. Dezember. hgw/Sammlung Herbert Wollmann