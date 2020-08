Alulatte bohrt sich in den Kühlergrill eines Audis

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Lediglich Sachschaden ist bei einem spektakulären Unfall auf der Autobahn 45 im Bereich Wetzlar entstanden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Westerwald mit seinem Golf am Montagabend, 17. August, über eine offenbar verloren gegangene Alulatte. Der Mann war gegen 18.50 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs, als das Unglück passierte. Das Metallteil schleuderte hoch und bohrte sich in den Kühlergrill eines nachfolgenden Audis. Dieser wurde von einem 52-jährigen Herborner gesteuert. Bis zum nächsten Parkplatz Lemper Berg schleifte die Latte an dem Auto des Herborners mit. Der Mercedes eines ebenfalls in Richtung Norden fahrenden 59-Jährigen aus Würzburg wurde von herumfliegenden Teilen getroffen, die sich unterwegs von der Alulatte lösten.

Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10 700 Euro.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat die Alulatte auf der A45 verloren? Wer kann Angaben zum Besitzer der Metallteile machen? Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Butzbach entgegen unter Telefon 0 60 33-7 04 30.