Am 15. Januar öffnet die Sauna wieder

Ab Januar gibt es in der Sauna im Europabad wieder Aufgüsse. Darüber freuen sich (v.l.) Oberbürgermeister Manfred Wagner, Pächter Thomas Schütte, Betriebsleiter Wendelin Müller und Badleiter Dominic Proch. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Die Sauna im Europabad Wetzlar hat zum 1. Januar einen neuen Pächter: Thomas Schütte. Der langjährige Betreiber der "Sauna am Park" in Wiesbaden hat die Wetzlarer Sauna übernommen und möchte sie in "familiär-gemütlicher Atmosphäre" führen. Da Schütte in der Landeshauptstadt noch vertraglich gebunden ist, wird er zunächst ab dem 15. Januar nur an drei Tagen pro Woche voraussichtlich in der Zeit von 15 bis 20 Uhr die Sauna öffnen, aber ab April wird die Sauna jeden Tag geöffnet sein.

Besonders beliebt seien seine Aufgüsse mit Zitronen-, Pfefferminz- und Orangenaromen. Gelegentlich sorge ein Sliwowitz-Aufguss mit einem originellen Eiswürfel-Glas für Entspannung und gute Laune, so Schütte. Im Bistrobereich will er Getränke und Snacks anbieten.

Die Öffnungszeiten werden im neuen Jahr auf der Homepage des Europabades bekannt gegeben.