Am 28. August Vernissage im Kunstverein Wetzlar

WETZLAR - Der Wetzlarer Kunstverein lädt für Sonntag, 28. August, zu seiner nächsten Ausstellungseröffnung ein. Sie beginnt um 11 Uhr in der Galerie im Alten Rathaus, Hauser Gasse 17. Zu sehen sind Arbeiten von Bärbel Ringenberg und Uschi Schuch-Lorenz.

Die Künstlerinnen arbeiten seit einigen Jahren zusammen an der Kunstakademie Allgäu. ln dieser kooperativen Ausstellung präsentieren sie eine gemeinsame Arbeit auf Papier in Acryl mit Tuschen, Pigmenten, Farbstiften und collagierten Elementen. Ihre Themenbereiche überschneiden sich in der Freude an der Farbe und der Ästhetik. Diese Prozesse lassen Veränderungen sowie Entwicklungen zu. Musik, Natureindrücke und skurrile Umdeutungen sind Schwerpunkte der Arbeiten von Ringenberg. Kunsttherapeutische Sichtweisen fließen in ihre Arbeiten mit ein.

Schuch-Lorenz verwandelt Gesehenes in rhythmisch strukturierte Farbflächen und Linien. Eine vom Gegenstand losgelöste Ausdrucksform ist ihr künstlerisches Ziel.